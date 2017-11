Para Dani Turcios, Michael Chirinos es el sustituto ideal de Alberth Elis

El exmundialista con la Selección de Honduras en Sudáfrica 2010, Danilo Turcios, estuvo de invitado en DIEZ-TV, programa que se emite en el canal GO-TV y analizó a la Selección de Honduras los cambios que haría ante Australia.

Dani conoce a la perfección el equipo nacional, camisa que vistió durante 20 años haciendo grandes papeles iniciando como lateral derecho y terminando de 10. Hoy define quienes deben suplir a Maynor Figueroa y Alberth Elis.

LAS DUDAS DE LA AFICIÓN: "Maynor Figueroa es un referente de la Selección y adelante tenemos muchos para suplir, aunque atrás en donde más temor hay porque no estará Figueroa. Pinto nos puede dar una sorpresa y no es descabellado pensar que pueda salir con dos en punta con Romell Quioto y Carlo Costly y cuatro volantes", analizó Turcios al programa DIEZ-TV de GO TV.

¿PORQUÉ CHIRINOS? "Hoy por hoy que Mario Martínez viene saliendo de una lesión y el jugador elegido debe ser Chirinos por la poca participación que ha tenido Ovidio Lanza. En este tipo de partidos no se puede experimentar porque son 180 minutos".

Los presentadores de DIEZ TV, Circi Hernández, Georgina Hernández, Mario Vallecillo y Danilo Turcios.

¿Y MARIO MARTÍNEZ? "Chirinos ha demostrado a nivel nacional e internacional con el Olimpia y Mario Martínez ya sabemos cuál es la realidad que está viviendo con el Real España. No es descabellado pensar que Pinto ponga a dos nueve en punta".

SUSTITUTO DE MAYNOR: "Pinto convocó jugadores que puede suplir a Maynor. Henry Figueroa lo suplirá bien. Yo tengo mis locuras como entrenador y puede jugar Brayan Beckeles de titular como central y lo ha hecho bien".

LÍNEA DE CUATRO DEFENSAS: "Jugar con línea de cinco no te garantiza que no te metan goles, aunque la mejor versión que hemos visto de la Selección de Honduras ha sido jugando con cuatro centrales. Con cinco en Estados Unidos nos metieron seis y si hay un sistema al que Honduras se adapta bien es al de cuatro zagueros".

ESQUEMA DE PINTO: "Creo que Pinto va a seguir con el mismo sistema de cuatro defensas, dos contenciones y dos jugadores por afuera y no es descabellado pensar que juegue con dos puntas. Costly es un nueve de área".