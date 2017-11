Eddie Hernández: "La alegría se me ha devuelto con este llamado"

El delantero de Motagua Eddie Hernández ya se incorporó a la Selección Nacional de Honduras tras su lesión en la cara en el clásico ante Marathón, el atacante habló de los difíciles día que ha tenido y cuenta que su recuperación ha sido prácticamente milagrosa y no descarta estar ante Australia.

LA ENTREVISTA:



¿Cómo va esa lesión?

Contento realmente por estar aquí nuevamente, agradecido con Dios porque me está dando una oportunidad más de estar presente en la Selección, mi recuperación ha sido bastante buena y por eso ha sido la decisión del profesor de tomarme en cuenta a última hora.

¿Qué te han dicho los especialistas? ¿Podrás estar en los partidos?

El médico me evaluó el día miércoles y me dijo que todo estaba muy bien, sorprendido de cómo me había recuperado. Todavía hay que tomar ciertas precauciones porque es reciente, me dijo que no tuviera ningún miedo, esa fue la primera recomendación que me dio y que tratara de entrenar normal siempre con la protección en el rostro y tratar de ir paso a paso.



¿Ese es el último informe médico?

Sí, eso me dijo el doctor y le comunicó al profesor que me veía bastante bien y que posiblemente si él tomaba la determinación de tomarme en cuenta no había ningún problema.



Con esa evaluación médica, ¿el profesor Pinto qué te ha dicho?

Hoy por la tarde tendré otra evaluación y le explicará qué es lo que sucede conmigo, así que esperemos que las cosas todavía marchen mejor y en esta semana ponernos a tono y seguir si el profesor así lo decide.



¿Cómo han sido estos días para tí después de la lesión?

Han sido difíciles pero la alegría se me ha devuelto con este llamado y esperamos seguir haciendo las cosas bien en estos días y que sea el profesor Pinto quien tome la decisión si me toma en cuenta o no. Pero los ánimos ya me regresaron, imagínate, se me cruzaba por la cabeza el no estar, y acá estoy. Dios primero las cosas pueda seguir mejor. Hasta hoy me uno a la concentración, había estado haciendo los respectivos tratamientos en Tegucigalpa.



¿Qué terapias te ha tocado hacer?

Realmente me ponen contento, me ponen láser, estimulación porque todavía tengo parte de la cara que está dormida, eso. No he hecho nada con el balón, después de las terapias solo he hecho bicicleta, es lo único que he estado haciendo.



Sería ideal que estuvieras en el primer partido según como marchan las cosas, ¿pero podrías viajar a Australia?

Bueno, para eso el médico me había dicho que sí pero con muchas precauciones, de igual forma la última evaluación lo hará todo, ojalá que sí.



Cuando recibiste la noticia de la lesión y que posiblemente no estarías en el repechaje ¿Qué sentiste?

A uno le pasan tantas cosas en la cabeza pero la fe siempre seguía que Dios podía acelerar el proceso y podríamos decir que es un milagro el hecho que yo esté aquí en la Selección.



¿Y cómo ves ese partido ante Australia?

Difícil, complicado. Nos jugamos el último pase al Mundial y obviamente nosotros estamos en casa y tenemos la obligación de pegar primero, ojalá las cosas no nos salgan con ansiedad y todo marche bien y que Honduras saque ese primer partido.



Y los boletos ya se están agotando, es decir la afición estará ahí empujando en ese primer partido.

Bueno para nosotros y para ellos también porque ese día será una alegría enorme para todos. Será muy importante que la afición.



Se dice que la figura de Australia Tim Cahill probablemete y no esté en ese primer partido por lesión ¿Es ventaja para nosotros?

No sé si ventaja realmente porque ellos tienen jugadores para suplirlo, si llega o no llega la responsabilidad para nosotros es igual de ganar. Esperamos que el día viernes podamos hacer un gran partido.



¿De un 100% cuánto te ves jugando ante Australia?

Yo me siento muy bien, pero no te podría dar un porcentaje ahorita, tal vez al entrenar y haciendo los trabajos con el grupo, ahí podría notar incluso el profesor si puedo o no. Esperemos que en esta semana tener luz verde para estar.