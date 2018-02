FIFA abre expediente a Johnny Palacios por uso de sustancias prohibidas

Las autoridades de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) en conferencia de prensa han hecho público que la FIFA ha abierto expediente al jugador Johnny Palacios por uso indebido de sustancias prohibidas por este organismo.

En dicha conferencia estuvo presente el futbolista, el directivo Juan Francisco Saibe y secretario de la Federación, José Ernesto Mejía, quien fue el primer en explicar la situación que vive el jugador.

"Estamos aquí porque quisiéramos hacer público que hemos recibido notificación de parte de FIFA que se ha abierto un expediente disciplinario al jugador Johnny Palacios por un análisis que se hizo y salió adverso sobre una sustancia en el partido contra Australia el pasado noviembre. Esta es Nafazolina, una sustancia que se encuentra normalmente en las gotas oftalmologicas y estamos aquí para hacer público que se le abre expediente al jugador", comenzó diciendo José Ernesto Mejía.

El directivo además aseguró. "El jugador va prestar el cargo contra la FIFA y tenemos un par de semanas dándole seguimiento al caso, apoyando al jugador, como al equipo Olimpia, pero para nosotros es importante para avitar todo tipo de especulación que el propio jugador explique la sustancia que usó y fue Nafazolina. Todo el Olimpia como la Federación están creyendo en la posicion del jugador y el futbolista va realizar los descargo ante el Comité Disciplinario de la FIFA que se va reunir en Suiza los próximos días".

El futbolista solamente se limitó a dar su expresión de lo que sucedió con este tipo de medicamento que utilizó. "Así como lo explicó el abogado José Ernesto, sobre unas gotas que utilicé hace más o menos un año, ya que la vista se me irrita y las he estado usando como todo mundo las usa normalmente. Ya mi cargo lo estamos presentando a la FIFA, esperemos que todo salga bien y ese es el motivo por el cual estamos aquí para aclarar lo que es esto. No hay ningún problema de mi parte, espero todo salga bien, limpiar mi nombre también, ya que esta sustancia es común y todo mundo la usa", dijo.

El abogado José Ernesto Mejía también dejó claro que. "Desafortunadamente la Nafazolina está entre las sustancias prohibidas de la FIFA, pero una vez que de logra demostrar que el mecanismo de entrada ha sido por los ojos, no tiene mayor sanación de FIFA, pero si hay una pequeña falta porque no se reportó precisamente por la normalidad en la que se usan esas gotas y el jugador no consideró importante, ya que eran para quitar lo rojo del ojo".

El directivo del Olimpia, Juan Francisco Saibe aseguró que "Nosotros como club Olimpia acompañamos a nuestro jugador en este proceso y estamos claros en las gotas que él usó para sis ojos y como pueden ver todavía los anda rojos. Es una cuestión sencilla, el cuenta con nuestro apoyo y en ningún momento lo vamos a dejar sólo y mañana que el presente su posición, eso se resuelva de la mejor manera", indicó.

¿Qué es la Naphazoline?

Naphazoline es un vasoconstrictor. Actúa estrechando los vasos sanguíneos en los ojos para reducir el enrojecimiento. Es para el alivio temporal del enrojecimiento leve de los ojos o la molestia causada por irritantes menores.