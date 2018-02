Fernando Palomo: "Honduras debe buscar un DT que le dé un sello de identidad"

El periodista de la cadena ESPN Fernando Palomo se encuentra de visita en Tegucigalpa, Honduras para cumplir con sus compromisos publicitarios y DIEZ ha aprovechado para conversar de fútbol con este popular personaje nacido en El Salvador.

Palomo tocó varios temas sobre le trabajo que hizo Jorge Luis Pinto en Honduras, cómo debe ser el futuro seleccionador de la H y también se atrevió a mencionar al que considera el mejor legionario en la historia del país.

También brindó un consejo a la Liga Nacional sobre el pésimo estado de las canchas en que se juega el fútbol profesional en el país.

LA CRÍTTICA A JORGE LUIS PINTO

Honduras debe pensar en un DT que deje escuela y que permita recuperar la identidad, Luis Suarez la había dado y Reinaldo Rueda también, ambos han demostrado su gran capacidad y también lo hicieron en Ecuador.

Con Pinto siento que fueron en búsqueda de un resultado pensando que podía garantizar los mismos, yo creo que Honduras debe buscar un técnico que garantice un camino, los resultados pueden venir de múltiples formas, hasta de casualidad, pero DT'S que le permitan encontrar un sello de identidad es necesario. Deben aprovechar el momento y no solo ver la tristeza que provoca el hecho de no estar en un Mundial.

Jorge Luis Pinto se marchó de Honduras sin poder lograr su objetivo final.

La selección no resuelve problemas, más bien arrastra problemas y que no son resueltos pensando en que la selección es el principio y el fin del fútbol, tampoco se debe ver la elección de un DT como el mesías que vendrá a resolverlo todo.

Con Pinto hubo un proceso de confusión que era previsible, desde mi punto de vista, yo no creería que Pinto los llevaría tan largo como era disputar un repechaje y lo consiguió, sin embargo llegó a entender tarde que el fútbol hondureño ya tiene un modelo en mente y es el que mejor sabe ejecutar y no necesita un DT que venga a inventar o imponer un modelo.

CHOCO LOZANO Y SU PRESENTE EN GIRONA

Girona es un equipo que asume una idea de juego semejante al FC Barcelona por escuela, Lozano ya es un jugador con experiencia, él sabía que era difícil o casi imposible jugar en el primer equipo del Barcelona, ya se sabía que lo llevaban porque necesitan un delantero con experiencia para que luego llegaran otros de la cantera a reemplazarlo.

Fernando Palomo junto al presentador de DIEZ TV, Mario Vallecillo.

Ha sumido esta responsabilidad con un proceso de preparación ordenado como jugar en segunda, luego a otro de Ascenso, pero con una institución como el Barcelona.

ACONSEJA QUE INVIERTAN EN INFRAESTRUCTURA

Hay que arreglar las canchas porque no se puede pretender jugar al fútbol de hoy con campos en mal estado, es un aspecto muy importante si se quiere jugar bien y competir, no hay que mirar muy lejos, hay que ver la dinámica de selecciones como EEUA, México e incluso en Costa Rica. Esto lo digo en El Salvador y lo repito siempre porque no se ve con seriedad la inversion en infraestructura en campos de fútbol que debería haber para poder competir.

EL MEJOR DE LA HISTORIA

Por la trascendencia y hasta donde llegó, me parece que es David Suazo, también están "La Coneja" Cardona, Gilberto Yearwood, Primi Maradiaga.

Motagua y Olimpia en Concacaf

No me atrevería a opinar, no los he visto, al Olimpia solo vi contra Alianza, pero no quiero hablar de lo que vi meses atrás, ojalá puedan trascender y no que se convierta en una competencia entre equipos de dos ligas (EEUU y México) y que le den al fútbol centroamericano trascendencia.

SOBRE LAS POLÉMICAS DE DAVID FAITELSON

Tiene un estilo que respeto, cuenta con una trayectoria amplia, es un personaje extremadamente preparado y culto, elige un camino y eso lo lleva a que muchas personas no estén de acuerdo con lo que expresa, pero fuera de las cámaras es una excelente persona.





PERIODISTAS HONDUREÑAS EN EEUU

Me da gusto encontrarme con mujeres que trascienden y con Carmen Boquín hemos coincidido en algunos eventos. Ana (Jurka) no tengo la oportunidad de conocerla.