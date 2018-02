Los candidatos que propone Chelato para dirigir la Selección de Honduras

Chelato Uclés es una biblia de fútbol, sus conocimientos van más allá de la cancha. A pesar que por ahora se encuentra retirado de los terrenos de juego, está actualizado y hace una recomendación a las autoridades de Fenafuth que elegirán al próximo DT de la Bicolor.

“Yo soy de las personas que considero que a un extranjero que lleva más de 10 años viviendo en el país hay que tratarlo como uno de los nuestros y pensar en ellos. Son como hondureños y están hechos a nuestra manera”, inicia diciendo en relación a los técnicos que dirigen en el país y que mira con papel para poder tomar la H.

Sus candidatos para tomar las riendas de Honduras que después del 7 de marzo nombrará el sustituto de Jorge Luis Pinto, son cinco, tres hondureños y dos extranjeros. “La Selección no es para experimentos, se debe contratar un entrenador que tenga principalmente el conocimiento de los nuestros”.

Las candidatos que el “Maestro” mira con perfil para sentarse en el banquillo donde tendrá más de ocho millones de catrachos cuestionando su trabajo son: Héctor Castellón, actual entrenador del Vida, Ramón “Primi” Maradiaga, DT del Juticalpa, David Suazo, entrenador de la Sub-17 del Cagliari de Italia, Diego Vázquez, técnico argentino del Motagua y Héctor Vargas, estratega del Marathón.

“Aquí hay una cosa clara: Para ser entrenador de la Selección es de tener el conocimiento, capacidad y sobre todo buena preparación. No es cuestión de que sea extranjero u hondureño pero no se puede improvisar trayendo a alguien que no conoce la indiosincracia del hondureño. Pinto fracasó porque no conoció como reacciona un jugador hondureño ante la adversidad”, relata a DIEZ el profe Uclés.

Sobre los candidatos para tomar la Bicolor los define así: “Aquí hay muchachos que tienen condiciones y uno que es preparado y tiene éxitos se llama Héctor Castellón. Se preparó en México y estuvo haciendo espionaje con Ramón Maradiaga en la Selección. Se ha capacitado y entre los prospectos que hay es el número uno”, afirmó.

Para Chelato, Primi Maradiaga ya aprendió de los fracasos que ha tenido como entrenador.

“Primi” Maradiaga: “La gente dice que no le han salido las cosas, precisamente cuando uno aprende de los grandes fracasos, allí encuentra el éxito. Abraham Lincolh fue hasta la cuarta vez a las elecciones para ser presidente de Estados Unidos, se apoyó en los fracasos y así salió ganando ampliamente. Yo sigo creyendo en Ramón Maradiaga porque es muy experimentado”.

Diego Vázquez: “Tiene una bonita experiencia de éxitos. ¿Cuántos años tiene de vivir en Honduras? Tiene más de 10 años, tiene más experiencia que los mismos hondureños, no le tomemos cuando era niño escolar, tomemos cuando es adulto y se ha desarrollado aquí. Es un técnico que no se puede ver como extranjero”.

Héctor Vargas: “¿Cuántos años lleva aquí? Más de 20 años. Ellos se han hecho técnicos con su consigna a la manera hondureña. Lo que estoy en desacuerdo es traer el extranjero de afuera, acordemos que Reinaldo Rueda clasificó por el cambalache que nos hizo Estados Unidos en el minuto 95 sacando a Costa Rica. Vargas ahora es protagonista en Marathón sin un gran plantel y ese es mérito de él, han levantado, tiene una línea de juego que gusta”.

David Suazo: “Es una buena experiencia, está en un medio europeo, ya está pasando niveles, primero en reserva, ligas menores y ayudante. Tiene experiencia en Europa, que mejor capacitación que estar en Italia. Lo que más me gusta de David es que estando en Europa él aspira con dirigir a Honduras y eso dice mucho, tiene las ganas y es meritorio”.

APLAZADOS AMADO GUEVARA Y CARLOS PAVÓN

Algunos futbolistas como Choco Lozano, Alberth Elis, Maynor Figueroa y el mismo Boniek García, han pedido que se le de una oportunidad a Amado Guevara y Carlos Pavón, pero el profesor Uclés tiene otro concepto de darle el equipo nacional a dos novatos.

“En este caso yo lo viví en Argentina cuando Humberto Maschio (años 60) venía de retirarse de Italia, quedó campeón dirigiendo al Racing Club, ganó la Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Recién retirado como futbolista logró eso y fue puesto como técnico de la Selección y tuvo un fracaso rotundo, Argentina no fue al Mundial de México 70. Se equivocaron porque lo vieron de gran maestro y conductor líder pero tomó la selección sin experiencia. No es fácil dirigir una selección porque he visto ejemplos de la historia”, manifestó Chelato sobre la inexperiencia de Guevara y Pavón.

Amado Guevara se está capacitando viendo campamentos en España y Pavón comenta para Univisión.

Y sigue: “Los colombianos nos han dejado sus cosas pero no han sido suficientes para el gran éxito de la Selección. No puedo negar que han dejado cosas, pero el próximo entrenador tiene que ser de aquí, formado y con experiencia. Aquí hay técnicos extranjeros de experiencia como Héctor Vargas y Diego Vázquez que antes de entrenar en el país no eran nadie como técnicos, es aquí que se hicieron, tienen conocimiento, no como Pinto que no conoció la indiocincrasia del hondureño”.

Sobre el pasado proceso rumbo a Rusia que fracasó, opinó: “La Honduras de Pinto en la pasada Copa Oro no anotó ni un solo gol, tuvimos que sacar a Guayana Francesa. Esa fue una de las mayores vergüenzas que ha tenido la Selección de Honduras, pasamos a la segunda ronda pero allí se queda. Pinto tenía capacidad pero le faltó el conocimiento del medio, eso es muy importante”, destacó Chelato.

Finalmente expuso porqué no avala a Pavón y Amado. “Si usted le saca los números como entrenador a Carlos Pavón y los mira, uyyy son desastrosos, tanto en Marathón como en el Vida. Él debería perseverar, no quedarse así. A mí recién llegado de Argentina le di gracias a Dios que no me dieron la Selección porque hubiese fracasado. Luego me di cuenta que estaba equivocado”.