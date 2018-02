Osman Chávez revela qué pasó en lo interno de la Selección de Honduras en Sudáfrica

Osman Chávez habló en la Silla Eléctrica con Diario Diez y contó mucho sobre su carrera como futbolista, la cual duró 15 años, además, habló sobre su ahora posición en el Congreso Nacional de Honduras.

Su vida y rutina ha cambiado, pero él aduce que lo hace por una mejor Honduras. Lo que sí no olvida este exzaguero de la Selección de Honduras son las anécdotas que vivió durante fue jugador.

Sin titubeos, el porteño se sinceró y contó su versión sobre lo sucedido durante la Copa del Mundo de Sudáfrica-2010, donde la escuadra catracha era comandada por el colombiano Reinaldo Rueda Rivera.

LO QUE DIJO:

Vos estuviste en el Mundial de Sudáfrica. ¿Cuál fue el problema que se suscitó entre todo el grupo?

Mira, en el grupo no pasó nada, sino que al final cuando ya se habían perdido dos partidos y la gente quería jugar, o sea, se desesperaban porque ya perdiste el primero, el segundo y uno queda preguntando ¿qué rollo?, ¿me van a dar el chance?, ya los otros jugaron y no lo hicieron bien y el profe lo vio bien porque "Muma" Bernárdez le dijo que se ocupaban hacer unos cambios, y como Rueda era un caballero, él escuchó aquel clamor interno, por eso se hicieron las modificaciones, creo que el último partido que hicimos era de los mejores, no le ganamos a Suiza porque Edgar (Álvarez) se perdió bastantes balones.



Hace falta un entrenador. ¿Por tu recorrido en el fútbol, quién puede tener la experiencia para dirigir la Selección?

Traigan a (Miguel) Falero, él fue uno de los arquitéctos atrás de Brasil, es un hombre que conoce el medio, estuvo en España, él es un hombre que ama el fútbol y a Honduras, él sabe lo que hace, tiene personalidad, no es caro, yo creo que es una persona que ha tenido la oportunidad de que se le dé esa distinción, yo pienso que por lo que hay en el medio él sería el indicado, haría un buen trabajo y no dudo que nos llevaría a un próximo mundial.

