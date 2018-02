Honduras jugará amistoso con Corea del Sur el 28 de mayo

La Fenafuth confirmó que la Selección de Honduras disputará un partido amistoso contra Corea del Sur en Seúl el lunes 28 de mayo y que habrá un técnico interino.

"El presidente de Fenafuth (Jorge Salomón) dijo que tendremos un técnico interino y lo dio con nombre y apellido: será Carlos Tábora. Una persona que está contratada y trabaja en la Sub-20. Hay un cuerpo técnico. Si no se define el entrenador para el proceso a Qatar, tenemos dos cuerpos técnicos contratados y podríamos conformar uno para la mayor", contó Gerardo Ramos, gerente de la Bicolor en entrevista a Radio América.

Para este partido, la escuadra catracha no podrá contar con sus legionarios porque la fecha FIFA solo aplica a aquellas selecciones clasificadas al Mundial de Rusia 2018.

"Para nosotros no es fecha FIFA, es para los países que están clasificados al Mundial y ese período iniciaría después del 20 de mayo. Entonces, los jugadores de MLS no los van a prestar, porque no cubre para nosotros. Si bien van a para la primera fecha del Mundial, pero en esas fechas no tenemos juegos y de nada nos servirá", agregó.

El 21 iniciarán los trabajos de preparación

Liga Nacional tiene previsto cerrar el torneo Clausura 2018 el 20 de mayo, por lo que Fenafuth pretende iniciar la preparación para ese encuentro un día después.

"Iniciaríamos el 21 con el listado que estamos trabajando. No lo tenemos listo, pero lo estamos definiendo con el profesor Tábora. Por lógica habrá jugadores de Motagua, Olimpia, Real España, Marathón y jugadores de otros equipos. Pero no queremos causarle problemas a Liga en las fechas finales".

En los planes está regresar el 29 de mayo y ya trabajan en definir otro amistoso. "Esperamos tener partido el 2 de junio en EUA, si se da. Si no solo con Corea", cerró.