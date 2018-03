Carlos Retrepo: "Esperamos desarrollar ese juego que nos caracteriza"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, se mostró contento con el estado de la cancha del Red Bull Arena donde este jueves (7:00PM) enfrentará al New York RB por la vuelta de octavos de Liga de Campeones Concacaf.

Olimpia hace reconocimiento del Red Bull Arena y queda listo para el partido

"Hemos estado muy tranquilos, la cancha y todo está bien, es un escenario importante para que salga un buen juego. Ojalá sea una buena noche para Olimpia", inició contando el timonel albo.

Restrepo habló del frío clima de La Gran Manzana. A la hora del juego la temperatura rondaría los 10 grados centígrados.

"Todos los cambios y más cuando son internos producen cierta incomodidad, pero hemos estado tranquilos, tratamos de manejar el factor con la mayor naturaleza posible y así salir a jugar. Que no vaya a pesar este tema para que los muchachos puedan entregarse".

Los albos afrontan la batalla con tres bajas importantes; Bryan Moya, Jonathan Paz y Dabirson Castillo no pudieron viajar a Estados Unidos por problemas de visado.

"Vamos a hacer las variantes correspondientes, ojalá no haya cambios porque por estos inconvenientes a veces cambian las características, pero ojalá que no varíe la idea".

Esperan imponer su juego

El juego de ida fue complicado para Olimpia, los norteamericanos le quitaron el balón y lo presionaron arriba.

"Hemos realizado trabajos que nos den la posibilidad de zafarnos de esa presión porque es parte de la idea de juego de su entrenador y la hacen bastante bien. Esperemos estar más cómodos porque es una cancha amplia, que nos podamos ver mas finos con el balón, en el primer partido estuvimos incómodos y esperamos esta vez desarrollar ese juego colectivo que nos caracteriza".

El cafetero no se fía del New York. "Vemos un equipo con mucho respeto, con una buena dinámica para no estar en un torneo, porque están en pretemporada. Se nota más el tema de planificación, lo han hecho bien. Están en su campo, lo conocen bien e intentarán poner condiciones".

Olimpia necesita ganar por cualquier marcador o empatar por dos o más goles para clasificar. Por ello, tener el esférico será clave para hacer daño al rival.

"Intentaremos que desde el inicio podamos tener posesión, es importante tener la pelota para encontrarnos y mas en un campo como este, sería equilibrar rápidamente el partido con Red Bulls", cerró.