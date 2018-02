Carlos Pavón: "Tengo la visión de dirigir a Real España y obviamente la Selección"

Carlos Pavón habló de su nueva vida tras un micrófono, de sus proyectos y la Selección de Honduras. ¿Si le ofrecieran el mando de la H lo aceptaría?. El exatacante lo respondió y atizó contra el proceso de Pinto.

"Estoy aprendiendo de mucha gente con experiencia y capacidad para hacer lo que hacen. Es una nueva etapa de mi vida, lo disfruto mucho, es una oportunidad bonita para aprender día a día", inició contando en entrevista con Facebook Live de DIEZ desde el Metromall en Tegucigalpa donde compartió con Milton "Tyson" Núñez.

¿Qué le falta a Honduras para que sigan saliendo más Tyson y Pavón? Le consultó un aficionado a La Sombra.

"Son generaciones diferentes, la de Tyson, Amado, Pavon, Jocón Reyes, Guerrero, Ninrod Medina, Clavasquín a esta son distintas. Esta generación tienen mucha calidad, hay jugadores con mucho potencial técnico, a lo mejor les falta un poquito en el carácter, nosotros lo teníamos, más personalidad", dijo.

Y agregó: "Estos chicos están jóvenes, van a madurar, tienen que hacerlo para competir en una eliminatoria que es complicada porque vas a El Salvador, México, Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago. Lo vivimos, donde a Honduras le costó porque el técnico se decidió más por juventud que por experiencia, eso pasó factura. No podés dejar atrás la experiencia, tenés que combinar".

Remarca los errores en el proyecto de Pinto

Pavón asegura que no hacer esta amalgama le pasó factura al proyecto de Rusia 2018 que lideró el colombiano Jorge Luis Pinto.

"En la de Pinto había mucha juventud, pocos experimentados; Maynor, Donis, Emilio, luego todos eran chavos. Elis con 20 años. Exigíamos que pusiera a Boniek y no lo ponía a jugar. Hasta ahora vemos los resultados; nos tocará ver el Mundial por televisión.

"Son generaciones diferentes, la de hoy tiene mucha calidad y deben madurar. El fútbol se ha modernizado, el nuestro era más cavernícola. En nuestra etapa habían pocas oportunidades y las aprovechamos. Ahora a los chavos les llega muy fácil y desaprovechan".

Explica que si en este proceso "hubiesen puesto a Carlos Pavón y Milton Núñez" como atacantes, los resultados "hubieran sido igual".

"Pero nuestra fortuna es que teníamos a Amado Guevara, Wilson Palacios, Dani Turcios, Flaco Pineda, compañeros que les gustaba jugar fútbol y un entrenador que le gustaba jugar fútbol, era sencillo, no nos complicábamos la vida".

Carlos Pavón remarcó que con Pinto al frente, el equipo catracho dejó la propuesta ofensiva.

"Al señor Pinto no le gustaba jugar al fútbol, le gustaba guardar el cero, se preocupaba más por defender que por atacar. No me vengan a decir que no había jugadores, ni capacidad porque sí la había, pero cada técnico tiene su método y sistema. Él implementó uno ultra defensivo, que hacía pocos goles, donde el delantero tenía pocas posibilidades. Lo masacraban porque Choco tenía dos y las fallaba, la gente quería que las metiera. En ese sentido debo defender a los entrenadores".

Pide un entrenador nacional

Muchos han alzado la voz y piden un timonel nacional para el proceso a Qatar 2022. Pavón da su opinión.

"No me estoy postulando, solo estamos tratando de que nuestro fútbol crezca y qué mejor cosa con gente que ha sudado la camiseta, que conozca el fútbol. Obviamente hay que prepararse, sería un reto difícil, la Selección no es para cualquiera, pero hay capacidad. Eso sí, que le den todas las armas, la posibilidad y la paciencia que le dieron a Pinto, que no se la han dado a otros entrenadores".

¿Asumiría el mando de la Bicolor si se lo ofrecen?

El goleador histórico de la Selección de Honduras fue consultado si aceptaría el mando como titular de la "H", si se la ofrecen.

"Es un proceso donde yo tengo una visión de llegar a dirigir al Real España y obviamente dirigir a la Selección de mi país. Pero repito, es un proceso, es paso a paso. Siempre y cuando haya un buen proyecto a respetar, porque aquí lo que hacen menos es eso, pero lo hicieron con Pinto. Eso solicitaría cualquier entrenador. No sería mala idea, pero en este momento tengo mi mente puesta en otros proyectos".

Y cerró con una broma: "Si lo acepto, Tyson sería mi asistente, ja, ja".