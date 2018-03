Jorge Luis Pinto estará en el Mundial de Rusia 2018

Al menos tres meses después haber culminado su proceso con la Selección Nacional de Honduras la vida del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto se resume en tiempo con la familia, resolver sus cosas personales y disfrutar de actividades en su finca en Bogotá. Pero hay algo que no olvida: la etapa de su mando en la Bicolor.

El extimonel de la escuadra catracha atendió a Radio América desde la comodidad de su hogar y develó algunos puntos que no le gustó durante su etapa en la selección, aconsejó a la Federación y adelantó que volvería al país, pero con otras condiciones.

Pese a tener ofertas sobre la mesa Pinto no tiene prisa en tomar las riendas de alguna selección, y que por lo tanto estará como analista deportivo en el Mundial de Rusia 2018 con una televisora.

"Voy por mi cuenta con un grupo periodístico de Colombia y de Perú para comentar los partidos", confesó.

Fuera de ello tiene claro que de llegar a aceptar alguna sería donde pueda trabajar. Un claro mensaje después de haber dirigido a Honduras.

"Estamos mirando. Hay opciones, por lo tanto voy a esperar. Me gustaría ir donde sea, pero que tenga mejores condiciones -y para hablarlo en una palabra simple- que no me toque empujar tanto. ¿Ustedes han empujado carros viejos que no andan? ¿Es complicado no?", comentó.

Pese a todas las 'dificultades' que deja en manifiesto el técnico con sus declaraciones, afirma que no se arrepiente de haber dirigido al país.

"No me arrepiento. Fue una vivencia bonita agradable, hice lo que pude y entregué lo que más pude. Pero no, de mi parte me vine con la conciencia tranquila. Hicimos méritos para ir al Mundia pero hay cosas que se salen de las manos. No tenía un buen equipo, pero tampoco el peor".

Y si le ofrecieran el cargo de nuevo dijo que "hay que mirarlo. Tendríamos que ver cuáles son las ideas"

Sus recomendaciones:

-"Honduras necesita rectificar y modificar algunos aspectos, más volúmenes de entrenamiento en técnica en jugadores menores, porque diariamente mira uno estas falencias".

-"No hay canchas. Hay que preparar mejor a los entrenadores, el éxito de Alemania no es Joachin Low, es la capacitación de entrenadores y buenas instalaciones. Se los dije a los directivos, quería hacer un torneo Sub-18 nacional bien estructurado"-.