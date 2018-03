Emilio Izaguirre: "Cuando clasificamos en 2010 y 2014 todos éramos ganadores"

Emilio Izaguirre es callado, tímido y de los jugadores que se enfocan en una sola cosa: llevar su brillante carrera en paz y sin ruido.

El jugador del fútbol árabe, y mundialista con Honduras en 2010 y 2014 dialogó con Diario DIEZ para hablar de diferentes temas, uno de ellos, el de la Selección de Honduras.

El lateral izquierdo ex Motagua y Celtic de Escocia tocó el tema del fracaso hondureño rumbo a Rusia-2018 y de lo que está viviendo el otro legionario Antony Lozano en España.

TODO LO QUE DIJO:

La Selección Nacional y el porvenir

¿A qué sabe tener que ver el Mundial de Rusia 2018 por televisión?

Es muy doloroso, de mi parte siempre estuve en disposición para mi Selección, tratando de dar el máximo y ser un profesional dentro y fuera de la cancha; clasifiqué en 2010 y 2014 gracias a Dios, tenía un sueño de ir a mi tercer Mundial, pero no hay que quejarse, no vamos a arreglar nada y solo queda trabajar para los que vengan y estemos le demos alegría al país.

¿Siente que todavía tiene cuerda para otra eliminatoria?

Sí, siempre trato de ser lo más profesional posible y obediente, solo Dios sabe lo que puede pasar mañana y yo sigo positivo para lo que venga.

¿En qué se fracasó camino a Rusia 2018?

A veces no me gusta hablar, hablé tras Brasil 2014 y prometí no volver a hablar de lo que me pasó; recuerdo que le dije a don Javier Atala y al presidente que estaba en ese momento, (Rafael) Callejas, "me voy porque ahí está mi familia, me dan permiso"; ya no estaba (Luis) Suárez y me acuerdo que me dijeron "sí, no hay problema, andate". Me despedí de mis compañeros y ya después se armó un problema. El problema es que cuando clasificamos en 2010 y 2014 todos éramos ganadores, ya cuando no se dieron las cosas decían que había problema entre los jugadores; yo digo que si ganamos somos una familia y si perdemos culpamos a las personas, y eso pasó, yo no voy a hablar de ese tema, me duele, pero hay que enfocarse en la Sub-17 y Sub-20 para darle alegría a Honduras y estar en los próximos Juegos Olímpicos.



En relación al nuevo seleccionador nacional, ¿preferiría que fuera hondureño o extranjero, cuál sería su posición?

Mi posición como jugador es, si me llaman ir a rendir al máximo, y si no como hondureño apoyar al máximo; yo soy jugador de fútbol, los únicos que tienen que dar esta opinión y saben quién son los directivos, no puedo decir nombres, debo respetar al que venga y nunca voy a hablar de un entrenador, quien venga tiene que dar lo mejor para Honduras. Los directivos, ahora el presidente de la Fenafuth y el Comité Ejecutivo, soy respetuoso en ese aspecto, si es hondureño a muerte y si es extranjero igual, es difícil cambiar si la autoridad es la que manda.



Usted es una voz autorizada por ser un legionario que ha trascendido. A mitad de año terminará su mandato la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, ¿considera que hay que sanear el fútbol hondureño o mantenernos en la misma línea?

Es difícil, los que estuvieron ya sabemos donde están (presos Alfredo Hawit y Rafael Callejas), es muy delicado el tema, sobresalimos, fuimos a un Mundial, estaba el presidente (Rafael) Ferrari antes pero es difícil porque ellos mandan, si están ellos, Jorge Salomón y el licenciado (José Ernesto) Mejía, que son personas con las que me llevé bien y son respetuosas, igual con el presidente Callejas, con todas hubo respeto máximos. Pero no soy yo quien puede decidir sobre ese tema, como jugador pedir que siempre apoyen a las Ligas Menores, de ahí viene el futuro del fútbol hondureño, es lo único que puedo hablar; de los federativos no puedo, cuando me retire, ya sea entrenador o uno nunca sabe lo que pase, sí.

¿Piensa que debemos contratar a un entrenador ya pensando en Catar 2022? ¿Cómo le suenan los nombres de Amado Guevara y Carlos Pavón?

Yo lo que digo es que si Honduras no clasificó al Mundial a la siguiente semana tenía que haber técnico y preparar un proceso, es lo que falta; ya tenía que haber un seleccionador, pero siempre lo dejamos a última hora y ya cuando no hay tiempo. Hay que respetar un proceso y aprovechar el mayor tiempo para ir a un Mundial. Es lo que pasa con el hondureño, que todo lo dejamos a última hora y eso no es bueno para nuestro fútbol, pues es de procesos y tener paciencia, esté quien esté, Pavón, Amado o un extranjero, para ir preparándonos para todas las selecciones y el Mundial de Catar.



¿Cómo ve el tema generacional y el panorama de los futbolistas hondureños para esta eliminatoria?

La Sub-23 peleó medalla en los Juegos Olímpicos, creo que ha sido la mejor; sobre la del 2001 hablaban y no fue al Mundial, la de 2008 fue a Beijing (las Olimpiadas) y luego a un Mundial (Sudáfrica 2010); la de 2012 hizo un buen papel en Londres y después fue al Mundial (Brasil 2014); la de Río (2016) peleó medalla y no fue al Mundial (Rusia 2018).



Los nuevos legionarios

¿Qué jugadores resalta de los que vienen apareciendo?

Ya los conozco a todos, hace tres meses estuve en Honduras, en noviembre con la Selección, y ahí estaban Elis, Choco y los que más están siendo nombrados y tienen mucho que dar; hay jóvenes a los que les falta estallar como Andy (Najar), ojalá se prepare muy bien porque es de los mejores jugadores que tiene Honduras, Lozano, Elis y Quioto igual; hay muy buen equipo, pero no es de nombres sino de representar a Honduras con la mejor capacidad. Mi pensamiento es Catar 2022 para que le demos alegría a nuestro pueblo y nos levantemos otra vez.



¿Qué opina sobre lo que está haciendo el Choco Lozano en un nivel tan exigente como el de la primera división de España?

Es una bendición para él, muy alegre me siento por él como hondureño, así como me sentí cuando estaba Wilson Palacios en el Tottenham, Maynor (Figueroa), Roger (Espinoza) y todos los que estaban en Inglaterra, cuando ganaron un campeonato al Manchester City (FA Cup); es lindo ver a hondureños triunfando , ojalá siga metiéndole. Lo que hace Elis en la MLS es bárbaro, que sigan así muchos jóvenes porque hay mucho talento en Honduras, solo hay que seguir apoyando las Ligas Menores para que lleguen muchos a España, pues el Choco está abriendo las puertas.

¿Usted estuvo cerca de ir al fútbol español verdad?

Sí. El Getafe y el Espanyol, hace dos años, pero el Celtic no me dejó ir, pero Dios sabe por qué pasan las cosas.



Muerte de Juan Carlos García

¿Cuánto le pegó la partida de Juan Carlos García, usted lo apoyó mucho en su enfermedad?

Muy triste, la esposa de él, Fabiola, es muy amiga de la mía, siempre hablaban y ella sentía la carga de ella, le contaba todo; es muy doloroso ver llorar a mi esposa por eso, yo también, mis niños son muy amigos de los de él. Después del Mundial él padece eso (leucemia) y recuerdo que le brindamos todo el apoyo que necesitaba, se iba a Glasgow dos o tres horas con un amigo escocés taxista, que se llama Steven, lo iba a traer y lo iba a dejar cada 15 días; celebramos un cumpleaños de mi esposa y mío con ellos, teníamos la fe en Dios de que se iba a sanar, pero Él sabe por qué hace las cosas. Nos dolió, nos hicimos buenos amigos, nos apoyamos y siempre estuvimos pendientes de ellos, fue una partida muy dura para la familia de él.



¿Dónde estaba cuando se enteró?

Él había fallecido y al instante la esposa de Juan Carlos le mandó un mensaje a mi esposa, pues hablan mucho y creo que ni los periódicos sabían; yo venía de una concentración, me puse muy triste por esa situación.



Así es la vida Emilio Izaguirre en Arabia Saudita

"Lo primero es levantarnos muy temprano, a las 6:30 am; a las 7:30 am vamos a dejar a los niños porque mi esposa no puede conducir (no tiene permiso) y empezará hasta en junio. Me toca ir a dejarlos y traer a las 12:00 pm a mi niña, al niño a la 1:30 pm; almorzamos juntos, paso dejando a las 2:30 pm a mi señora al gimnasio, el niño entrena en las menores del Al Feiha, tamvbién lo dejó y me quedó entrenando hasta las 6:00 pm, pasó por mi esposa, cenamos, hacen tarea los niños y nos dormismos temprano para el siguiente día hacer la misma rutina".



"La escuela es de domingo a jueves, el feriado es viernes y sábado, los otros cinco días son normales; los días feriado es cuando estamos jugando y yo concentrado, a veces jugamos jueves. A veces nos perdemos, hoy (ayer), por ejemplo, no tuve entrenamiento y me pierdo, pero sé que mañana (hoy) tengo que levantarme en la mañana para ir a dejar a los niños a la escuela".

Frases de Emilio

"Yo nunca imaginé venir a Arabia, me costó salir del Celtic; mi sueño era después ir a la MLS y luego Honduras, pero solo Dios sabe el futuro de uno".



"Lozano es una bendición lo que está haciendo, poniendo el nombre de Honduras en alto; Elis, el loco de Beckeles que están en el Necaxa metiéndole".



"Casi no veo al Motagua porque muy tarde, paso pendiente en la mañana de todos los equipos y más de Motagua; solo en DIEZ.HN pasamos con mi esposa".



"En el Celtic gané 11 títulos; seis Liga, tres de Copa y dos de Copa de la Liga, pase mis mejores momentos ahí, me trataron bien los aficionados".



Datos

El lateral izquierdo hondureño exCeltic de Escocia, Emilio Izaguirre, tiene contrato con el Al Feiha de Arabia Saudita hasta mediados de 2019.



Milo Izaguirre ha disputado 1 mil 779 minutos en 22 encuentros con el Al Feiha. El catracho es titular indiscutible y únicamente ha sido suplentes dos veces.

Ocho años jugó en el Celtic de Escocia el canterano de Motagua, Ebmilio Izaguirre, quien con los "Hoops" alcanzó 11 títulos en total.



Al Hilal y Al Ahli, con 49 y 48 puntos respectivamente, son los dos animadores de la Pro League de Arabia Saudita que se disputarán el título en las últimas fechas.



A dos jornada del final de la Pro League, el Al Feiha de Emilio Izaguirre marcha séptimo en la Pro League de Arabia Saudita con 32 unidades, a ocho de los puestos que clasifican a la Champions de Asia.



El próximo partido de Al Feiha será hasta el 6 de abril ante Al Raed, puesto la Selección de ese país, que será mundialista en Rusia, tendrá amistosos con Ucrania y Bélbgica el 23 y 27 de marzo.



De los cinco latinos con los comparte vestuario el catracho Emilio Izaguirre en el Al Fehia árabe destacan un chileno, un colombiano, un tico, un argentino y un cuerpo técnico también de Argentina.

14 encuentros distribuidos en 1 mil 143 minutos, con un gol incluido en la Hexagonal de Concacaf ante Trinidad y Tobago, fue el saldo que dejó el proceso a Rusia 2018 para Izaguirre.