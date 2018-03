Jorge Salomón sobre David Suazo como DT de la H: "Una oportunidad de esta le interesaría"

Uno de los temas que más interés atañe dentro de Federación de Fútbol de Honduras es la elección del próximo técnico de la selección nacional.

Hasta el momento lo único que se sabe con certeza es que en septiembre se estaría eligiendo al mismo aunque en los federativos no han dado nombres de candidatos.



"En estos momentos nosotros no hemos empezado a dialogar con ningún técnico ni tenemos ningún listado. Ya hemos mencionado que en el trimestre de este año estaremos nombrando al técnico", comenzó diciendo Jorge Salomón, presidente de Fenafuth.

Todo indica a que el nuevo timonel de la H sería extranjero pero Salomón no le cierra las puertas a técnicos nacionales, entre ellos Amado Guevara, Carlos Pavón y el mismo David Suazo.



"La pantera" es el técnico de la sub17 en el Cagliari y sobre un posible ofrecimiento del mando por parte de los federativos, Salomón recalcó que no han hablado con él pero en caso de hacerlo, considera que Suazo no declinaría la oferta.



"En estos momentos no podemos preguntarle ni a David, ni a Carlos ni a ningún otro técnico si no tenemos claro el proyecto, lógicamente que conociendo a David una oportunidad de esta le interesaría, igual que Pavón y Amado. No tengo duda que si la selección los requiere ellos van a estar dispuestos, la apertura está pero no hemos comenzado a hablar con nadie", detalló.

LO QUE SE INFORMA SOBRE DAVID SUAZO