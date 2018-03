Amado Guevara confiesa las razones de irse a vivir a Estados Unidos

Amado Guevara ha decidido marcharse definitivamente de Honduras y radicarse junto a su familia en Estados Unidos, dicha decisión la toma después de haber culminado el proceso de la Selección Nacional donde trabajó durante tres años bajo el mando de Jorge Luis Pinto.

Desde Norteamérica, el Lobo brindó una amplia entrevista con el programa "Los Rigiosos" de Radio América donde dio las razones sobre marcharse del país, su futuro como entrenador y también y la posibilidad de dirigir a la Bicolor.

SOBRE SU NUEVA VIDA: "Hemos tomado la decisión de radicar fuera de Honduras y gracias a Dios estamos contentos por este tiempo. Estamos con calor viviendo en Miami".

VECINO DE PAVÓN EN MIAMI: "Estamos cerca de Carlos (Pavón). Hemos tenido la oportunidad de compartir, lo que pasa que él por las cuestiones de su trabajo pasa más ocupado. Hemos hablado mucho de fútbol y con la familia y todo".

SU VIDA FUERA DEL FÚTBOL: "Contento, creo que a veces uno necesita estar más cerca de la familia, compartir con ellos, ver crecer los niños y después de esos tres años de trabajo con la Selección, es merecido. Me he apartado a lo mío ahora que es recibir capacitaciones y seguimos creciendo, el fútbol es eso".

DECISIÓN DE IRSE A VIVIR A EUA: "Lo primero fue por la familia, lo segundo por la seguridad porque ya todos sabemos como está la situación en el país y tercero para seguir la preparación. Viviendo aquí se me facilita más la preparación, los contactos, como los que hice en España que fui a ver al Barcelona, al Girona que por medio de Hristo Stoichkov conseguí esa oportunidad, igual en México tengo alguna invitación de algunos equipos para ir aprendiendo. Cuando Dios ponga del lugar ya comenzar a contuniar ejerciendo la segunda etapa de mi carrera.

Guevara ha tenido que llevarse sus mejores recuerdos para Estados Unidos donde ha iniciado una nueva etapa de su vida.

SE MIRA DIRIGIENDO: "El tiempo se lo dejo a Dios, lo que está de mi parte lo sigo haciendo que es capacitarme, seguir aprendiendo, seguir conociendo nuevas filosofías y metodologías de trabajo. Dios dirá si estamos listos, pero yo considero que estoy en el camino correcto".

Amado Guevara fue el asistente de Jorge Luis Pinto en el fallido proceso rumbo a Rusia 2018.

¿PORQUÉ NO SE CLASIFICÓ AL MUNDIAL? "Sinceramente yo no me pongo a buscar culpables o señalar, a mí me quedó enseñanza para mi crecimiento. No vale la pena señalar en lo que se falló".

ASPIRACIÓN PERSONAL DE ENTRENAR A MOTAGUA: "Ahora no se menciona eso por el momento en que estoy, hay que ver si cuando Motagua requiera de mí no estoy ocupado. Todo es tiempo de Dios si puedo entrenar a las Águilas u otro equipo de la Liga Nacional o en el extranjero que son mis aspiraciones".

Amado junto a don Rafael Ferrari, presidente del Olimpia, de quien dice le tiene mucho respeto y cariño.

DIRIGIR AL OLIMPIA; PORQUÉ NO: "Primero yo a don Rafael Ferrari le tengo mucho respeto, cariño y agradecimiento. Es una persona que él y don Osman Madrid fueron claves para que Honduras regresara a una Copa del Mundo, entonces, hay un respeto y cariño. ¿Dirigir al Olimpia? Hay que ver, yo siempre me he preguntado y le diría a él si le conviene Amado Guevara al Olimpia, entonces basado en eso se tomaría una decisión".

MIRA A SU HIJO FUTBOLISTA: "Sí lo miro jugando, considero y no sé si es atrevimiento pero todo padre que tiene un hijo varón sueña con verlo jugando fútbol. A mí me gustaría que me siguiera mis pasos pero obviamente sin los errores que cometió Amado Guevara pero sí a él gusta ejercer su carrera como futbolista, su padre lo va a preparar mejor de lo que el papá fue".

¿SI HOY LE PROPONEN DIRIGIR LA SELECCIÓN DE HONDURAS, LO HARÍA?: "Ojalá que esto que voy a decir no lo tomen a mal, pero ahorita la Selección Nacional sinceramente... no es que no me sienta en la capacidad porque para eso me he preparado y lo sigo haciendo, pero ahora no es el tiempo. La Selección es algo grande, algo que requiere no solo el deseo y ganas de dirigirla, es darle todo el conocimiento, toda la capacidad para poder dirigirla. Yo pienso que por ahora no estaría para dirigir la Selección, prefiero seguir creciendo y seguir capacitándome. Pero en un futuro si espero hacerlo".