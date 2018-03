La advertencia de Ferrari sobre el nuevo proceso de Selección Nacional

El presidente del Olimpia y exdirigente de la Comisión de Selecciones Nacionales, Rafael Ferrari, dice que se tienen que corregir muchas cosas en la Bicolor, principalmente con los jugadores jóvenes porque sino, no se clasificará a los próximos mundiales.

"En eso todavía no te puedo adelantar nada, tenemos que ver primero que termine la Fenafuth que está haciendo un buen trabajo y ver que decisión se toma y si se va a pensar en un entrenador extranjero o nacional. Son consideraciones que hay que tomar en cuenta. No la vamos a tener fácil de ahora en adelante, ahora es de hacer correctivos con los jugadores jóvenes porque si no vamos a estar otro tiempo sin poder clasificar a los mundiales", comentó.

Ferrari explicó que hace ocho años se tomó una buena determinación con la contratación de Reinaldo Rueda y ahora no se sabe si el próximo entrenador debe ser nacional o extranjero, pues lo primero que hay que ayudar a cambiar, es la mentalidad del futbolista.

"En 2010 yo escogí a la persona idónea, Reinaldo Rueda y nos llevó al Mundial despues de 28 años, ahora está en Chile y me alegro por lo que pasa. Ahora el problema es que no tenemos los valores de aquella época. Hay buenos muchachos pero tienen que cambiar la mentalidad porque eso en el futbolista hondureño se tiene que trabajar", explicó el dirigente.

Por ahora don Rafael Ferrari no se quiso mojar si a Honduras le conviene seguir con los colombianos o apostar con los nacionales. "Hay que hacer un buen análisis, no estoy claro si debe ser hondureño o extranjero el próximo entrenador, en algun momento me voy a manifestar sobre el tema si la salud me lo permite", reconoció Ferrari.