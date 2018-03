Rafael Callejas es diagnosticado con cáncer en Estados Unidos

El ex presidente de la República (1990-1994) y de la Federación de Fútbol de Honduras, Rafael Callejas, padece una grave enfemedad en Estados Unidos, informó este jueves la radio HRN y que luego confirmó su primo Roberto Ramón Castillo.

Actualmente Callejas, de 74 años, se encuentra en Estados Unidos enfrentando un delito de fraude electrónico y conspiración por crimen organizado en el caso nombrado FIFA GATE donde se le acusa de haberse embolsado 1.6 millones de dólares.

Al ex presidente Callejas le detectaron una leucemia mieloide aguda (LMA) o leucemia mielocítica aguda, que es un tipo de cáncer producido en las células de la línea mieloide de los leucocitos.

Tras esta noticia, el ex mandatario no se presentaría a los juicios que tiene pendiente en Estados Unidos y que están programado para el 4 de mayo en los tribunales de justicia de este país.

LEER: RAFAEL CALLEJAS, UNA VIDA DE ESCÁLDALOS MATIZADA POR ÉXITOS

"La semana pasada me llamó y me dijo: ‘mirá chino, voy a irme a hacer unos chequeos porque fui a hacer ejercicio y me sentí muy cansado, me pareció muy raro y fui al hospital’; pero ya hoy me dijo: ‘el pasado lunes me diagnosticaron con leucemia tipo AML’'.

Agregó "El día de ayer el expresidente comenzó con su tratamiento de quimioterapia siempre está en el hospital, yo iba para allá y él me dijo que no fuera porque sus plaquetas las tenía bajas y que iba a pasar encerrado".

¿QUÉ ES LA LMA?

La leucemia mielógena aguda (LMA) es un cáncer que comienza dentro de la médula ósea. Esta es el tejido blando en el interior de los huesos que ayuda a formar las células sanguíneas. El cáncer crece a partir de las células que normalmente se convertirían en glóbulos blancos.



Cabe destacar que la LMA es uno de los tipos de leucemia más comunes entre los adultos y es más común en hombres que en mujeres, según estudios.

SÍNTOMAS Y CAUSAS: ESTE EL TIPO DE CÁNCER QUE TIENE RAFAEL CALLEJAS