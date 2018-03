Roberto Ramón Castillo: "Rafael Callejas no va a dejar de luchar, está con fe y lo siento fuerte"

Tras confirmarse el cáncer de leucemia que padece Rafael Callejas en Estados Unidos, su primo Roberto Ramón Castillo brindó detalles este jueves sobre el estado de salud y anímico en que se encuentra ex presidente de Honduras y de la Federación de Fútbol.

"Él no va a dejar de luchar, nunca lo ha hecho, está con fe, lo siento muy fuerte, me dice que la quimioterapia que tendrá es nueva y no da cosas adversas, pero estamos orando y le pide a todos en Honduras que lo aprecian, sus amigos y seguidores orar para salir adelante", expresó Ramón Castillo ala HRN.

Callejas, de 74 años, se encuentra en Estados Unidos enfrentando un delito de fraude electrónico y conspiración por crimen organizado en el caso nombrado FIFA GATE donde se le acusa de haberse embolsado 1.6 millones de dólares.

Castillo reveló que este padecimiento los tomó por sorpresas a todos ya que Callejas no tenía ningún síntoma hasta hace poco días.

"Es algo repentino, la semana pasada hablamos y me dijo que era algo del corazón, de repente aparece con esta leucemia. Creo que tiene que ver con el estrés, aunque ya estaba más tranquilo porque tenía la fecha del juicio en Nueva York".

SÍNTOMAS Y CAUSAS: ESTE EL TIPO DE CÁNCER QUE TIENE RAFAEL CALLEJAS

Roberto Ramón Castillo, primo de Rafael Callejas, mantiene una relación muy estrecha con con el ex mandatario y fue quien oficializó la enfermedad.

Castillo afirma que el juicio pactado para el 4 de mayo en los tribunales de justicia de Estados Unidos se mantiene vigente. "Sigue su curso, hay que ver cuál es el resultado de su tratamiento, esto se lo hacen a mucha gente allá y lo supera, pero está en manos de Dios".

DOS AÑOS SIN VER A SU ESPOSA

Roberto Ramón Castillo adelantó que la esposa del ex mandatario, Norma Regina de Callejas, pedirá una visa humanitaria al gobierno de Estados Unidos para poder viajar y ver a su esposo a quien no mira desde diciembre del 2015 cuando decidió entregarse voluntariamente al gobierno norteamericano.

Norma Regina al igual que Rafael Callejas tenía cancelada su visa desde hace 11 años cuando en 2006 el ex presidente de Fenafuth fue deportado desde Miami, el gobierno norteamericano en aquel momento explicó que la decisión era por "corrupción oficial pública".

"Ojalá su esposa pueda viajar a verlo porque tiene dos años que no lo ve, tengo entendido que el gobierno americano muchas veces da visas humanitarias para personas que están enfermas y sus familias puedan ir a verlas, ella no tiene visa", confirmó.

Y cerró: "El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández deberían darnos una manito para que se pueda lograr", solicitó.