Carlos Tábora no descarta llamar a Bengtson, Espinoza y Jonathan Rubio

Carlos Tábora, técnico interino de la selección mayor, ya planifica los amistosos ante Corea del Sur y El Salvador en mayo y junio. El estratega nombrado por FENAFUTH tiene avanzado un plan de trabajo para comenzar con pie derecho el proceso a Qatar 2022.

“Primero estamos trabajando en los probables jugadores que nos puedan acompañar en esos partidos amistosos, haciendo el seguimiento y viendo rendimientos, su funcionamiento especialmente con lo que vamos a pretender en estos juegos y luego con el tema de fechas, la fecha probable de la convocatoria sería el 21 de mayo, estaríamos saliendo el 25 hacia Korea y jugar el 28, ya luego jugar ante El Salvador”, comenzó diciendo a DIEZ.

Tábora reconoce que la base para estos dos juegos serán los futbolistas que terminaron la eliminatoria, de igual manera se refiere el tema Jerry Bengtson.

“La base está fundamentada en un 70 por ciento de lo que fue el proceso anterior, especialmente esos tres últimos partidos donde la selección mostró facetas de buen fútbol. Es importante que el nivel de Jerry sea de la mejor forma y esperemos al final de la temporada ver su rendimiento para valorarlo, las puertas están abiertas para todos los jugadores”.

Y es que tanto Bengtson como Roger Espinoza declinaron estar en la selección nacional el proceso pasado por problemas con Jorge Luis Pinto, es por eso que el DT interino asegura que platicará con estas dos piezas para un posible retorno.

“Hay que dialogar aunque no he tenido el contacto ni con Roger ni con Bengtson, se les hace seguimiento y hay que esperar sus sensaciones y su nivel emocional en torno a la selección. Veremos el futuro cercano la posibilidad de poderlos convocar y tendremos una comunicación con ellos, de igual manera es importante ver lo que pasa con los tres en Alajuelense”.

Hay muchos jóvenes que pueden ser parte del nuevo proceso, uno de ellos Rigoberto Rivas. El mandamás reconoce que en los últimos meses no ha tenido mucho contacto con él pero no lo descarta, así como no declina a otros dos jóvenes que están en el extranjero.

“Comunicación no se perdió, todavía este año tuvimos un acercamiento pues le hice la invitación de tenerlo con la selección Sub-21 que ganó medalla de oro en Nicaragua, hasta la fecha no se ha podido retomar y no solo a él lo hemos visto, también a Jonathan Rubio y el mismo Wesly Decas que lo ha estado haciendo en la Copa MX”.

Para finalizar, el técnico se refiere a ciertos futbolistas que se encuentran en Liga Nacional y que a su criterio han tenido un buen nivel como para tomarlos en cuenta.

“En el ámbito nacional Allan Banegas de Marathón porque se ha convertido en un hombre muy importante, el caso de Castellanos en Motagua que también ha sido muy importante en los últimos momentos, en Honduras Progreso Carlos Sánchez y así como ellos, otros que puede tener la oportunidad. A nivel internacional lo de Roger Rojas es bueno por su capacidad goleadora, el caso de Garrido que también puede estar en la selección tras superar su lesión”.