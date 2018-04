Bolillo Gómez y el gol fantasma: "Cuando lo vi en TV, miré que no entró"

Los panameños que van por primera vez a un Mundial, clasificando de forma polémica, cuentan cómo influyeron en los árbitros de Guatemala para validar aquel gol fantasma donde la pelota nunca ingresó y que mandó a Honduras al repechaje.

El entrenador Hernán "Bolillo" Gómez, acepta que hasta que llegó a casa se enteró que la pelota nunca entró. "Yo apenas miré que el juez de línea salió corriendo, dije gol, pero no lo había visto, pero cuando ya lo miré en tv dije, ah si no entró (jaja)", comentó entre risas sarcásticas el Bolillo.

Pinto le respondió al Bolillo Gómez por aceptar un gol que no era legítimo. "Vengo decepcionado del arbitraje de esta zona. Cómo vas a concebir el mundo futbolístico que eso es lo que me asombra de la FIFA que por ahora anda dando muestras de pulcritud y fair play aceptando un gol de estos, eso es determinación de Fifa, no tenían que consultarle a nadie", mencionó Pinto.

Bolillo remata: "No era mala intención del árbitro, sino que era duda. Pero si el árbitro no se complica pita el penal y lo metemos porque estábamos para ganar"

Pero Pinto espera revancha con Panamá para vengar ese gol fantasma: "El fútbol es así, pronto nos vamos a volver ver en una cancha", dijo entre lágrimas el exentrenador de Honduras que lamenta no poder dirigir su segunda copa del mundo en Rusia 2018.

Los jugadores panameños en tono de burla se mofan de arbitraje del tico Walter López y aceptan que ellos influyeron para que su asistente diera por válido ese gol. Aníbal Godoy, volante de marca, es claro y acepta cómo influyó.

"Viene un tiro de esquina y Gabriel Torres cabecea, me pega la pelota a mí y esta se queda en la raya. Pero antes de eso yo siento que me agarran, me pegan, pero la pelota está en la raya. Ese fue un gol fantasma que a Panamá le dio vida porque con el empate no pasaba nada", cuenta el delantero Blas Pérez.

"El juez de línea que estaba al lado mío no lo había visto y vine yo y le dije: Gol, gol, él no sabía que hacer, la bola estaba allí y yo le dije, corre que es gol", reconoció el seleccionado panameño Anibal Godoy.