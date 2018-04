Argentina buscó a Honduras para amistoso previo al Mundial de Rusia

El presidente de la Fenafuth Jorge Salomón confirmó que la Federación Argentina de Fútbol buscó a Honduras para jugar un amistoso el 29 de mayo en La Bombonera, duelo que servirá de despedida para la albiceleste.

"Si nos buscaron pero ya teníamos compromiso con el tema de Corea del Sur cuando ellos nos buscaron. Ya no se podía y aparte el juego es en Corea, ellos andaban buscando nada más un partido de despedida allá. El tema económico no se tocó porque ya teníamos cerrado nosotros nuestro compromiso, no se tocó eso", dijo Jorge Salomón.

El presidente de la federación da detalles sobre la cantidad de dinero que se ganara en estos amistosos ante Corea y El Salvador, algo que vendrá bien a las arcas de la federación.

"Esperemos que por la acumulación de los dos partidos nos deje un ingreso arriba del millón y medio de lempiras, hay que esperar y liquidar. Hay unos requisitos que Corea los pide pero no son tantos, ya el profe Tábora y Gerardo Ramos tienen coordinado todo, en la parte operativa se ha estado trabajando para ver qué jugadores pueden viajar".

Y agregó: "Vamos a salir positivos de los dos partidos que tenemos y esperemos que no tengamos ninguna eventualidad, es dinero que ocupamos y sí creo que nos va a ir bien en los dos partidos, es un buen rival Corea del Sur clasificado al Mundial, un buen fogueo".

El máximo jerarca de Fenafuth aclara que estos dos amistosos no se deben tomar como inicio del proceso a Qatar, será hasta que contraten al nuevo técnico de la bicolor.

"En estos amistosos no es un inicio del proceso, el inicio será cuando elijamos al técnico en el tercer trimestre de este año, allí ya hablaremos de un proceso nuevo, en estos amistosos habrá chance para algunos jugadores nuevos".

SÉPALO

Nicaragua finalmente fogueará a su similar de Argentina previo a la Copa del Mundo de Rusia.