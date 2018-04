LIGA MAYOR: Así se juegan los boletos a segunda división en Honduras

La Liga mayor en Honduras tiene partidos importantes este fin de semana y hay departamentos donde ya se conocen los finalistas como en Olancho donde el Flor de Catacamas se enfrenta a Las Delicias.

En otras zonas del norte como en Cortés, los sampedranos Fuerza Aérea y Halcón Júnior, tienen que demostrar porque son los que dominan la Liga Mayor. Les tocó rivales de San Manuel Cortés y Santa Cruz de Yojoa, respectivamente.

Donde se ha puesto emocionante las llaves es en el departamento de Yoro donde el Atlético San Antonio, de la aldea San Antonio de Sulaco, derrotó 4-3 al Real Juventud de Morazán, Yoro en un partidazo y ahora jugará la tercera ronda contra los Toros FC de la cabecera departamental.

En otra de las llaves, los dos equipos de El Negrito van a definir un clasificado. Allí, el Alcón y Súper Estrella vivirán un clásico. El otro duelo es entre rivales del Bajo Aguán donde el América de Jocón choca ante el San Juan Bautista de Olanchito, Yoro.

El partido entre el Halcón Júnior de San Pedro Sula que eliminó al Celtic y se clasificó a la hexagonal.

Hay que mencionar que de las terceras fases departamentales donde hay seis equipos en disputa, clasifican los tres ganadores de cada llave más un mejor cuarto. Seguidamente de las departamentales, vienen las regionales para luego conocer los ascendidos a la segunda división.

DEPARTAMENTO DE CORTÉS

JUEGOS DE IDA

15-04-18 Lobos FC vs Atlético Barcelona

15-04-18 Atlético Santa Cruz vs Halcón Jr

15-04-18 Fuerza Aérea vs París Saint Germaín

JUEGOS DE VUELTA

21-04-18 Atlético Barcelona vs Lobos FC

21-04-18 París Saint Germaín vs Fuerza Aérea

22-04-18 Halcón Jr vs Atlético Santa Cruz

DEPARTAMENTO DE COLÓN

JUEGOS DE IDA

14-04-18 Atlético Municipal vs Juventud Social

15-04-18 Sampdoria vs Real Choloma

JUEGOS DE VUELTA

21-04-18 Juventud Social vs Atlético Municial

22-04-18 Real Choloma vs Sampdoria

DEPARTAMENTO DE YORO (Tercera fase)

JUEGOS DE IDA

15-04-18 Alcón vs Súper Estrella

15-04-18 Atlético San Antonio vs Toros FC

15-04-18 América vs San Juan Baustista

JUEGOS DE VUELTA

21-04-18 Súper Estrella vs Alcón

21-04-18 Toros FC vs Atlético San Antonio

22-04-18 San Juan Baustista vs América

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA (semifinales)

JUEGOS DE IDA

14-04-18 Nacional FC vs Cerro Porteño

15-04-18 PINENO vs Bucanero

JUEGOS DE VUELTA

21-04-18 Bucanero vs PINENO

22-04-18 Cerro Porteño vs Nacional

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN (Primera ronda)

Juegos de ida Primera ronda

Juventus 1-2 San Antonio

Tracoma 0-2 Real Santa Cruz

Unión Talanga 0-5 Génesis

JUEGOS DE VUELTA

15-04-18 San Antonio vs Juventus

15-04-18 Real Santa Cruz vs Tracoma

15-04-18 Génesis vs Unión Talanga

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA (semifinales)

RESULTADOS DE IDA

América 1-2 Halcones

ACES 2-1 Independiente

JUEGOS DE VUELTA

15-04-18 Halcones vs América

15-04-18 Independiente vs Aces

DEPARTAMENTO DE LA PAZ (Primera ronda)

RESULTADOS DE IDA

Coruro 1-1 Español

Municipal Cañeño 2-1 Unión Deportiva

León 1-4 Audaz

JUEGOS DE VUELTA

15-04-18 Español vs Coruro

15-04-18 Unión Deportiva vs Minicipal Cañeño

15-04-18 Audaz vs León

DEPARTAMENTO DE OLANCHO (Semifinales)

RESULTADOS DE VUELTA

Flor Catacamas 1-0 Municipal Guata

Gualaqueño 0-1 Las Delicias

GRAN FINAL

15-04-18 Flor Catacamas vs Las Delicias

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Racing 1-1 Yuscarán

Santos vs Juventud Católica (Suspendido)

JUEGOS DE VUELTA

15-04-18 Yuscarán vs Racing