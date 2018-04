Jorge Salomón: "Lo que se le debe a Pinto anda por los 10 o 15 mil dólares"

Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, reaccionó tras publicarse las cantidades del salario de Jorge Luis Pinto y lo que costó el proceso fallido de la Selección Nacional de Honduras rumbo a Rusia 2018.

Fenafuth busca que Honduras esté en la Copa América 2019

El dirigente deportivo dijo que "no era un secreto lo que él ganaba, todo el mundo lo sabía. Creo que no hay nada fuera de lo normal. En el momento que decidieron su contratación era el cuarto mejor técnico del mundo y en esto del fútbol esas son las cantidades que se manejaban internacionalmente en esa categoría".

El salario de Pinto comenzó siendo de 50 mil dólares mensuales y cada año recibió un aumento de 5 mil dólares más, así que terminó ganando 60 mil.

Salomón afirmó que esas grandes cantidades fueron pagadas con varias ayudas.

"Fue del presupuesto de la Federación, patrocinadores, aportaciones, ayudas, eso era parte del gasto que tenía la Fenafuth, estaba dentro del gasto operativo. No era ningún secreto, era público lo que Pinto ganaba y todos sabíamos lo que él costaba. Es una lástima que no estamos en el Mundial porque Honduras venía de estar en dos Copas del Mundo de forma consecutiva. Las personas que lo contrataron vieron que era el idóneo para llevarnos al Mundial, no se dio. Técnicos de esa categoría siempre andan en ese monto".

¿Era impagable?

Los medios le consultaron a Jorge Salomón del por qué se contrató a un técnico tan caro si la Fenafuth estaba pasando por una crisis financiera.

"Son contratos que se firman, si hubiéramos ido al Mundial todos habrían dicho ¡qué bien que se contrató a Pinto! La decisión se tomó buscando la clasificación al mundial no era otra. Veníamos de dos mundiales. Se escogió a un técnico de perfil altísimo, era el cuarto mejor del mundo. En este momento hay que seguir trabajando y pensar en Qatar 2022 y qué haremos para la contratación del nuevo técnico, pero esa decisión la tomaremos después del Mundial".

Al presidente del ente deportivo se le reprochó por qué no se presentaron los salarios detallados de Pinto en el Congreso Financiero de la Federación.

"Está el desglose del salario del profesor Pinto, unos sabían que él ganaba 50 mil dólares al mes, nunca se dijo que no ganaba eso, era público. En el mundo del fútbol no son cantidades anormales. Pero queremos ser claros y el nuevo Cuerpo Técnico que se escoja tendrá un costo mucho menor a este. Vamos a hacer un esfuerzo por tener un presupuesto menor a ese pero tampoco es que va a ser cero porque no podemos pensar en un técnico que no tenga rodaje para llevarnos al Mundial. Tenemos que tener un equilibrio. Esperamos tener una una negociación diferente con el nuevo entrenador pero siempre con el perfil alto y que tenga los conocimientos para llevarnos al mundial".

Agregó que "la idea es bajar el presupuesto, traer un técnico más económico no barato porque al final lo barato sale caro y tener toda la logística para los próximos cuatro años".

Pinto dejó de ser técnico de Honduras hace mucho pero todavía se le debe dinero al colombiano.

"Creo que anda por los 10 o 15 mil dólares, con Pinto no tenemos problemas y todo lo de él estaba casi saldado cuando se fue. En la Federación le hemos estado pagado a todos, mes a mes luchando y cumpliendo. Vamos a seguir haciendo las cosas para el bien del fútbol".