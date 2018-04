Emilio Izaguirre: "Hay que darle oportunidad a los técnicos hondureños"

El lateral izquierdo hondureño Emilio Izaguirre llegó este martes al país tras finalizar su participación con el Al Feiha de Arabia Saudita en la Pro League.

"Gracias a Dios terminé una temporada con el equipo y ahora tengo dos meses de vacaciones para luego presentarme con el Al Feiha para pensar en el siguiente torneo", dijo Emilio Izaguirre.



El experimentado jugador se mostró muy conforme por todo lo que hizo individualmente a pesar que no pudo clasificar con su club en la Pro League.



"Tuve mucha participación en la Liga gracias a Dios y más otros duelos en por la Copa, por todo son como 30 partidos, por eso estoy muy bien físicamente, creo que lo hicimos bien para un equipo nuevo que recién subió en esta temporada y está queriendo hacer un equipo grande, pero ahora toca esperar el próximo torneo para hacer mejor las cosas y ganar copas para el club", indicó Izaguirre.

El hondureño llegó para vacacionar a Honduras. Y agregó: "Es lo que más deseo jugar y fue una gran temporada, es una Liga que va creciendo cuenta con siete extranjeros por cada equipo y eso lo ha hecho muy competitiva, me siento feliz por una linda experiencia y ahora me toca descansar".

TIENE CONTRATO Y HABLA DE LA SELECCIÓN



El catracho además confirma que todavía tiene contrato con el club Al Faiha. "Firme por tres años con el club y tengo que regresar a mediados de junio, desde el 12 que fue mi último partido he estado sin jugar y ahora estaré casi dos meses sin entrenar con ningún equipo porque tengo contrato con el club".



Sobre estar disponible para la Selección de Honduras en los juegos amistosos ante El Salvador y Corea del Sur en mayo el futbolista se muestra con todas las ganas.



"Estoy con todas las ganas de ser parte de la Selección, pero el juego es hasta el 28 de mayo y es algo difícil porque tendré casi un mes sin entrenar ni jugar, tengo que pensar en lo físico para evitar alguna lesión, pero será decisión de lo que diga Carlos Tábora, pero tengo que también pensar en mi estado físico", comentó el zurdo hondureño.



El defensor hasta los momentos no ha tenido ningún acercamiento con nadie de la Federación. "No he hablado nada con Carlos Tábora, es muy difícil por el lugar donde estoy, espero que en los próximos días me llamen de la Federación y hablen con el equipo para que ellos me den el permiso de jugar, espero que todo salga bien".

El bimundialista hondureño arribó al aeropuerto de Tegucigalpa. Además añadió: "Siempre entreno por aparte, pero no es lo mismo entrenar solo que con un equipo, más la competencia de ritmo por eso no puedo entrenar con ningún club porque tengo contrato con ellos y no puedo arriesgarme a jugar porque me puedo lesionar y sería un gran problema".

HABLA DEL NUEVO DT DE LA SELECCIÓN



Sobre quién debería ser el nuevo técnico de la Selección de Honduras, Emilio Izaguirre confirmó que le gustaría que sea un entrenador del ámbito nacional.



"Creo que hay que darle oportunidad a los técnicos hondureños, pero siento que el que esté es el que ya tiene que estar para el proceso, hay que dársela a un catracho como se hizo con "Primitivo" que fue una de las mejores selecciones porque él conoce el medio, lastimosamente no se pudo clasificar al Mundial, pero hay que seguir confiando en los entrenadores del país", expresó.



Algo que tiene muy claro es que. "Uno puede opinar y todo, pero al final los que toman las decisiones son los Federativos y hay que esperar lo que ellos decidan, nosotros solo tenemos que acatar órdenes".



Sobre los nombres de los entrenadores que prefiere no quiso mencionar alguno para evitar cualquier inconveniente. "Uno de jugador tiene sus preferencias a los entrenadores, por eso es mejor quedarse callado y esperar que los directivos sean los que pongan al técnico, solo espero que se elija el mejor", aseguró Emilio Izaguirre.