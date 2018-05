Así fue como el empresario intentó sobornar a seleccionados salvadoreños

El diario El Gráfico de El Salvador, reprodujo en 2016 la grabación completa donde el empresario salvadoreño Ricardo Padilla, les ofreció dinero a los jugadores de El Salvador que dirigía Ramón Primitivo Maradiaga que ahora lo tiene suspendido de toda actividad deportiva por dos años.

El Primi dio una conferencia este miércoles en Tegucigalpa donde aceptó que se equivocó al no denunciar ante las autoridades de la Federación salvadoreña de fútbol, el intento de amaño de partidos del que fue testigo en Vancouver, Canadá.

A CONTINUACIÓN LA CHARLA DE PADILLA CON LOS JUGADORES:

Ricardo Padilla: La propuesta primero es lo siguiente: 30 dólares por minuto jugado y juego ganado. Eso suma 2,700 si ustedes juegan los 90 minutos. Si juegan 50 minutos son 1,500; si juegan 60 minutos son 1,800.

¿Lo comprenden? Así pagaba yo en el Alianza y esto es igual. ¿Ok? ¿Lo entienden?

La segunda es, 20 dólares por minuto jugado y juego empatado. Si alguien juega los 90 minutos y empatan el juego son 1,800 (dólares). Y por mi pueden preguntar dónde quieran, en los bancos, en la policía, en la fiscalía, donde quieran. Yo no soy de los que anda mintiéndole a nadie.

Si alguien juega 50 minutos son 1,000 dólares y el que juegue los otros 40 le tocan 800 dólares. ¿Estoy claro?

La tercera, si pierden 1-0 son 15 dólares por minuto jugado. ¿Está claro? Si ya pierden 2-0 no dan nada, no hay nada, ¿me explico? O sea, está diseñado en esa forma para que aunque vayan perdiendo 1-0 ustedes procuren que no suba el score, ¿me explico? Lo que no queremos es que les vayan a hacer una goleada, queremos evitar eso por el bien del país, por el orgullo de ustedes, por el orgullo de todos los salvadoreños...

Jugador 1: No sé si ustedes están de acuerdo...

Jugador 2: Yo tengo una pregunta, ¿le estamos haciendo este favor a Honduras o a su amigo?

Padilla: Él no es un miembro de la selección de Honduras.

Jugador 2: Porque se me hace raro. Usted dice que si nos meten más de un gol no nos dan nada...

Intangible: Les están pagando por sacar un resultado positivo, prácticamente

Jugador 3: Si estamos siendo francos francos, por qué no menciona el nombre de su amigo, para así pues uno saber, porque acuérdese las cosas que han pasado aquí

Padilla: Cualquier cosa arréglense conmigo. Por mí pueden ir a la Fiscalía... No les puedo decir el nombre porque en primer lugar no les sirve de nada, en segundo lugar no estoy autorizado tampoco para decirles. Pero prácticamente esto es como él dijo... es prácticamente un favor para la selección de Honduras. Y les voy a explicar por qué. Honduras le lleva cinco goles de ventaja a la selección de Canadá, ¿estamos claros? Pero a Honduras le toca jugar en México. Si a Honduras le ganan 3-0 en México y a ustedes les ganan 3-0, clasifica Canadá, ¿está claro? Entonces, por eso es que ellos están ofreciendo por el gane, el empate o un 1-0, pensando que a ello quizá les puedan anotar un 3-0 en México. Pero el chero este no es de la Federación de Honduras, no tiene nada que ver.

Jugador 4: ¿Y el nombre no lo puede dar?

Padilla: ¿Pero a ustedes para qué les va a servir?

Jugador 4: Para saber más o menos quién es esta persona

Padilla: Anotá mi nombre

Jugador 1: A usted ya lo conocemos, pero no conocemos al mero...

Padilla: Pero es que yo les voy a pagar. Eso no es ningún problema.

Jugador 2: Lo que pasa y yo creo es que aquí la mayoría entra en pánico por lo que ha pasado y nadie quiere...

Padilla: No, oíme, esperame. Es que el amaño es cuando te pagan porque perdás, pero aquí no hay nada de eso.

Jugador 4: Pero usted dice que si perdemos 1-0 todavía nos pagan, están ganando ellos.

Padilla: Por eso les hice la explicación de los goles, ¿me explico? Ellos piensan así: con el 1-0 que les ganen a ustedes y Honduras pierde 3-0 clasifica Honduras.

Jugador 2: ¿Pero por qué no parejo? ¿Porque no es parejo para los que no juegan?

Padilla: Miren, la oferta no es mía. Si ustedes le quieren dar dinero y lo quieren aceptar, acéptenlo, si no quieren no hay ningún problema. Yo vine a hablar con ustedes por si les interesa, esto seguro que a ustedes les interesa el dinero, en este mundo no hay nadie a quien no le interese el dinero, es raro a quien no le interesa... Pero esto quise hacer un favor, pero si no lo aceptan no hay problema, lo que yo estoy haciendo es legal, si quieren llamamos a la policía, a la fiscalía, a quienes ustedes quieran.

Jugador: Es como yo le mencionaba a él, esto es algo para ganar, nosotros estamos pensando en ganar...

Padilla: Una persona que apuesta les dice exactamente lo que quiere, como les decían antes a los salvadoreños, "ustedes tienen que perder tanto", pero aquí nadie está apostando, aquí no hay nada es nada.

Jugador 2: O sea que está haciendo lo que yo le dije, le está haciendo un favor a Honduras...

Padilla: Él o está haciendo por la selección... Él es un tipo millonario, no vayas a pensar que es porque él quiere ganarse unos diez pesos, él tiene dinero. Posiblemente lo haga por amor a su país.

Jugador 1: Aquí cada quien que hable

Jugador: Yo no me apunto.

Padilla: Si no lo quieren hacer no lo hagan

Jugador 4: A su amigo dígale que se quede tranquilo, que nosotros queremos cerrar esto con dignidad, nosotros hemos pensado solo en ganar, y lastimosamente ayer (el viernes, ante México) no nos alcanzó. Pero no se preocupe, que nosotros vamos a dar lo mejor, como si nos estuviéramos jugando la clasificación.

Padilla: De acuerdo, pero tengo una pregunta. ¿Y por qué menosprecian el dinero?

Jugador: Por lo que se dio antes, alguien lo puede malinterpretar

Padilla: ¿Cuál es el número del presidente del Santa Tecla (José Vidal Hernández)? Le puedo llamar...

Jugador: No hay necesidad, él no va a cambiar lo que yo pienso.

Padilla: Si no es por eso, es para que un particular les diga que esto no es ilegal

Jugador 2: No es que estemos desconfiando, pero cada quien dice lo que siente. La mayoría creo que no está de acuerdo en recibir ese incentivo, a pesar que nunca nos había cruzado por la mente perder.

Padilla: Si eso lo sabe todo el mundo. Uno siempre tiene que tener en la cabeza jugar con dignidad, por amor a los colores, pero si me ofrecen algo adicional y de todas maneras me voy a esforzar, ¿dónde está lo malo?

Jugador: No sé qué vas a decir vos, pero a mí ni 2,500 pesos me harán más rico o más pobre. Si creo que es algo...

Padilla: Tenés toda la razón, pero lo único es que para algo sirven

Jugador 5: Para empezar ni está el otro grupo.

Padilla: ¿Saben dónde estaba Montes cuando yo me lo llevé para el Alianza? En la cárcel y yo lo fui a sacar. Cuando vean al "Mudo" díganle que yo lo dije. A mí nadie, nadie me puede acusar de nada. Yo no me llevo con federativos, ni con medio mundo.

Jugador 2: Le agradecemos por el tiempo que se tomó en venir a hacer la propuesta, pero nadie aceptó. Dígale a su amigo que esté tranquilo, que nosotros haremos lo posible por ganar.

Padilla: No hay problema, es cuestión de ustedes.