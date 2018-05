Jorge Salomón sobre Mohamed: "Sería una gran opción pero hasta después del Mundial lo vamos a discutir"

Follow @GustavoRocaGOL

Siguen los rumores sobre los posibles técnicos de la Selección de Honduras que se quedó fuera de la Copa del Mundo de Rusia-2018 después de haber encadenado dos clasificaciones seguidas al 2010 y 2014.

Los nombres van y vienen, el último; Antonio Mohamed. El estratega argentino de 48 años ha surgido de repente como candidato para tomar las riendas de la 'H', pero el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, aclara que de momento todo es falso.

"Yo no sé si llegó el currículum de Antonio Mohamed, pero han llegado como quientos. Ni la Comisión Normalizadora, ni la junta del Comité Ejecutivo nos hemos sentado a discutir técnico, ese tema después del Mundial lo vamos a definir; ahí es donde veremos qué le conviene a Honduras", declaró a Diario Diez.

"No sé de dónde sale eso; no he tenido contacto con nadie de Antonio Mohamed, y aparte ha de tener miles de opciones de equipos en México", afirma Jorge Salomón.



Al presidente de Fenafuth tampoco le desagrada la opción del entrenador que recientemente se desligó del Monterrey de la Liga MX y aprovechó para elogiarlo. "Es un gran técnico como muchos de los curriículum que tenemos, no te puedo decir nada malo de él, sería una gran opción pero hasta después del Mundial lo vamos a discutir".

Jorge Salomón aduce que co Mohamed "no hay nada". A su vez, Salomón aclara que: "Ahorita no tenemos nada. Nadie está descartado, pero no hay nada, no nos hemos sentado a hacer eso porque decidimos que esperaremos a que termine el Mundial para ver qué nos conviene y qué opciones hay".



Al jerarca de la Federación de Fútbol de Honduras se le consultó cuáles son las opciones que hay. "Por eso digo que opciones hay, pero hay miles de técnicos en el mundo, te asombrarías la cantidad de currículum que hemos recibido, entonces por eso decidimos no hablar con ningún técnico, una para no faltarle el respeto a nadie y dos para estar definidos después del Mundial y saber qué es lo que Honduras necesita".

Jorge Salomón no quiso dar nombres de los currículum que han llegado a las oficinas de la Fenafuth porque asegura que ni él lo sabe, ya que no "se ha sentado a verlos".

"Son un montón, no estamos descartando ni poniendo a nadie, no me he sentado a verlos porque es llenarme la cabeza de cosas de que no, hay que tener la cabeza fría, tenemos que asegurarnos cuatro años, tenemos que ser bien finos", reconoce.



¿Será extranjero?, se le preguntó: "Bueno, de entrada sabemos que hemos estado trabajando con extranjeros, pero no hemos descartado a nadie", cerró diciendo.