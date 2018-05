Bryan Acosta y legionarios de la MLS no serán convocados para amistosos de Honduras

El gerente de la selección de Honduras, Gerando Ramos, se pronunció por las declaraciones de Bryan Acosta quien afirmó que no sabía si sería a convocado a la selección para los partidos ante Corea del Sur el 28 de mayo y a El Salvador el 2 de junio.

"Tal vez el club no le informó, nosotros hicimos un acercamiento con los equipos y ellos fueron tajantes que no los iban a prestar ya que para Honduras estas no son fechas Fifas", informó Ramos.

El gerente además adelantó que no serán llamados jugadores que militan en la Liga de los Estados Unidos.

"De la MLS no hay ninguno, no nos iban a facilitar a nadie, ellos entran en un lapso de descanso desde el 14 de junio hasta el final de la primera fase de la copa del mundo", expresó.

La lista de convocados de la Bicolor la proporcionará el entrenador Carlos Tábora el sábado por la noche después de finalizar el juego de Gran Final entre Marathón y Motagua en San Pedro Sula, el domingo los seleccionados se concentrarán en Tegucigalpa y trabajarán lunes y martes en la capital.

El viaje hacia Corea del Sur está previsto para el para el día miércoles en horas del mediodía, De momento los legionarios que serán convocados para este partido son Alex López, Roger Rojas, Luis Garrido, Alfredo Mejía y Bryan Beckeles.