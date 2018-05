Alex López con posibilidades de irse a Europa y dejar al Alajuelense

El volante Alex López se encuentra actualmente con la Selección de Honduras preparando los juegos ante Corea del Sur y El Salvador..

El volante fue uno de los mejores de la Liga Deportiva Alajuelense en el último torneo y eso le ha valido para tener opciones de irse a jugar a Europa, así lo reconoció él.

"Estos dos partidos de la selección van a ayudar mucho y vamos a esperar luego de venir de estos viajes para ver lo que sucede si tenemos que regresar a Costa Rica y hacer pretemporada y sabiendo que desde allá se puede salir a Europa".

Y agregó: "Está latente la oportunidad de poder salir pero nosotros estamos ahorita mentalizamos en la selección, si se da la oportunidad de salir será dándole las gracias al Alajuela, regresando de esta gira podría volver a Costa Rica o ir a cualquier lado"

López dijo que ofertas nuevas han llegado y que todo esto ya de conocimiento de Fernando Ocampo, presidente del conjunto tico.

"Hay nuevas oportunidades, incluso cuando tenía dos meses y medio de estar en Costa Rica llegó la primera y hablamos con el presidente, él me dijo que siempre y cuando sea beneficioso para ellos y para mí, no me iban a negar la oportunidad de salir"

De igual toma con buena actitud el seguir en la Liga pues ahí ha mantenido un gran nivel.

"Nosotros con Roger tuvimos que pensar bien en renovar pero hablamos con el presidente y si se da la oportunidad pues qué bueno, si seguimos en Costa Rica hay quería salir de la mejor manera"