Roger Rojas al Herediano sobre caso de racismo: "Iban a hacer el ridículo"

Uno de los delanteros que podría salir de titular ante Corea del Sur es Roger Rojas. A base de goles el exOlimpia se ha ganado a pulso la convocatoria luego de sus 20 dianas en Costa Rica.

¡Improvisado! El 11 titular con el que Honduras enfrentaría en amistoso a Corea del Sur

Rojas espera responder en este duelo y comenzar con pie derecho el nuevo proceso. "Va a ser un bonito partido, un encuentro que no servirá de mucho a nosotros como a ellos y esperamos hacerlo de la mejor manera y tratar de responder con un buen partido"

Sobre el polémico caso donde Herediano le acusaba de racismo en contra de Jhamir Ordain, el ariete dijo que eso ya está cerrado y más bien dicho club podría haber hecho el ridículo.

"Eso ya está aclarado hermano, nunca dije eso y Dios mirá todo, hizo justicia Dios porque no dije nada. Yo digo que el proceso quedó cerrado porque nunca me pusieron una demanda y más bien iban a hacer el ridículo al presentarla porque todo mundo vio que no dije eso. Es así es porque Dios mira todo y al final le tocó perder al Herediano".

Sobre las posibilidades de salir a otro equipo, el futbolista manudo está al pendiente de ofertas y así escucharlas para luego dar el salto.

"Esperemos poder regresar y hacerlo de la mejor manera, con eso de la cláusula ya está arreglado y esperemos ver en el transcurso de este mes y el siguiente si hay oportunidades, escucharlas y que la decisión la tome Dios y que sea lo mejor para mí"

Para finalizar, Rojas le manda un mensaje al técnico que venga a la Bicolor y asegura que encontrará un grupo muy comprometido.

"Yo creo que va a encontrar a unos jugadores que quieren estar en un Mundial y que tienen esa sed de revancha, darle la confianza porque eso importante que un entrenador se sienta respaldado por los jugadores", cerró.