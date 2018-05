Iván López anuncia que tiene oferta de la Liga Deportiva Alajuelense

La Selección Nacional de Honduras salió a Corea del Sur para enfrentar el amistoso del 28 de mayo ante los locales en Daegu.

Entre la comitiva viajó Iván López quien está por primera vez en la Bicolor mayor y dijo sentirse muy ilusionado y agradecido por la oportunidad.

“Se me está dando la oportunidad y gracias al profesor porque está confiando en mi trabajo, desde hace tiempo estoy esperando la convocatoria porque estaba confiado que algún día iba a estar en la selección y ya lo estoy”, comenzó diciendo.

El pequeño futbolista es claro y dio su punto de vista sobre la razón por la cual nunca lo consideró Jorge Luis Pinto, aceptó que no la pasaba bien, pero ahora trabajará para seguir en las convocatorias.

“Por ahí no le caía bien al profe Pinto, pero bueno ya lo pasado es pasado y hay que vivir el presente, me frustraba porque el fútbol que mostraba era para estar en la selección, pero bueno ya gracias a Dios estoy en la selección. Lo importante es estar en las convocatorias y el profe decidirá si estoy de titular o jugar unos minutos, he ido a ver los partidos de la selección y ahora me toca estar adentro a mí”.

En cuanto a su futuro con Real España, López reconoció que ha llegado una oferta del extranjero y espera sentarse a analizarla y ver si la misma es beneficiosa para él y el club.

“Estoy tranquilo y me siento en casa, tengo contrato aún. Llegó una oferta del Alajuela pero no sé cómo está el tema con los directivos y bueno yo solo estoy esperando, todo ha sido con los directivos y ellos me han informado, de momento yo estoy esperando, si sale algo vamos a sentarnos a negociar, me gustaría salir pero en caso de no ver una buena oferta, me quedo en el club”.

De llegar a concretarse, Iván López puede ser compañero en Costa Rica de Roger Rojas, Luis Garrido y Alex López.