Donis Escober: “Sé que estoy en mis últimos juegos con la selección”

Este día horas del mediodía la selección nacional viajó a Corea del Sur para cumplir con el amistoso pactado para el lunes a las 5:00 am, hora de Honduras. Uno de los experimentados es Donis Escober quien tomó con mucha responsabilidad esta convocatoria y espera que la bicolor haga un buen papel.

"Es una responsabilidad que tenemos porque son dos amistosos importantes y lo estamos asimilando como se merece, esperamos dar un buen espectáculo y sobre todo irnos llenando de confianza".

El arquero de 37 años lo tiene claro, estos encuentros representan los últimos vistiendo los colores de la selección y por ellos disfruta del momento.

"Cada partido que me toque lo voy a tratar de disfrutar y sabiendo que estoy en mis últimos partidos con la selección y estoy en el final de mi carrera entonces vamos a tratar de disfrutar pero al mismo tiempo dando lo mejor de mí y con esa seriedad que el entrenador requiere".

Y continuó diciendo sobre el tema: "Siempre voy a estar a las órdenes mientras tenga la fuerza y la salud, si me toman en cuenta y soy útil voy a estar a disposición y esperamos hacer las cosas bien y representar de buena manera al país. Uno como jugador quiere llegar lo más largo posible y quiero vivir el día a día, disfrutar cada entrenamiento y cada partido, Dios decidirá en qué momento le pongo fin a mi carrera o si vamos a estar en Qatar sería algo que Dios decidirá, de momento quiero disfrutar cada partido".



Donis terminó dejando en claro algo: "Solo Dios sabrá, el día que no me sienta con las ganas me retiraré"