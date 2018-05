Harold Fonseca: “Será mi debut con la Selección mayor y estoy muy feliz”

El portero de la Selección de Honduras, Harold Fonseca, se muestra contento porque este sábado saldrá de titular en el partido amistoso contra El Salvador y dice que le agradece a Dios porque le ha dado una segunda oportunidad de jugar al fútbol.

El guardameta que tiene contrato con Motagua, pero interesa al Real España, sufrió en la final ante Platense hace dos años, una fuerte lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas casi dos torneos.

Leer: JERRY BENGTSON HABLA DEL OLIMPIA Y MOTAGUA

“Ayer tuve la oportunidad de conversar con el profesor Tábora y Donis y me dijo que el juego del sábado salgo de titular y estoy feliz con Dios por la oportunidad que el profesor me está brindando y espero hacer un gran trabajo para el bien mío y la Selección Nacional tomando en cuenta que este será un nuevo proceso”, dijo Fonseca.

El hijo del exportero del Motagua, Marvin Fonseca, se mostró emocionado. “Sería mi debut y créame que estoy muy feliz, convencido que he venido haciendo las cosas bien, trabajando al máximo muchos años y Dios me ha dado esta oportunidad debo aprovecharla al máximo para seguir siendo tomado en cuenta”, contó.

Platicó con Donis Escober sobre la confianza y se siente agradecido. “Donis me dijo que lo aprovechara al máximo. Dios nos da esta oportunidad y sobre todo me dijo que disfrute esta oportunidad y estoy agradecido con él sobre todo por sus consejos y su amistadad”.

Fonseca sabe que tendrá que hacer un gran partido, no puede fallar. “Sinceramente dormí tranquilo, lo del viaje de Corea del Sur es que me ha costado con la adaptación, pero tengo que hacer un gran juego porque vengo trabajando para estas instancias y estoy preparado porque confío en la capacidad y al confianza de los compañeros que me han dado”.

Finalmente comentó. “Vengo desde la Sub-17 y es algo lindo, un orgullo representar nuestro país en mi corta carrera que llevo pero Dios sabe porque nos da esas batallas fuertes y quien las sabe superar. Le agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad de volver a jugar al fútbol y de estar en la Selección mayor y el sábado hacer mi debut”.