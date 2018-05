Jerry Bengtson: "Con Pinto no se disfrutaba como antes en la Selección"

El delantero Jerry Bengtson dijo estar dispuesto a regresar a la Selección Nacional de Honduras tras la salida del técnico colombiano Jorge Luis Pinto.

Bengtson acusó al colombiano de haber generado conflicto en las concentraciones por sus extremas medidas de trabajo y contó lo que hizo para irritarlo tanto que no lo volvió a convocar.

¿Estaría dispuesto a regresar a la Selección ahora que se fue Jorge Luis Pinto?

Sí, regresaría con mucho gusto, estoy a la orden del técnico que llegue, estoy pendiente de cualquier convocatoria. Lo que me molestó del profesor Pinto fueron muchas cosas que no me gustaron y se las dije, eso no le gustó por eso decidí no volver mientras él estuviera al frente de la Selección.

¿Qué cosas le dijo a Pinto que lo hicieron irritar?

Casi todo le incomodaba, había mucho conflicto en las concentraciones, por eso decidí no volver, con Pinto no se disfrutaba como antes, creo que ese fue el motivo por el cual otros jugadores decidieron no atender las convocatorias porque no había alegría, anteriormente todos estábamos contentos, pero con Pinto no se disfrutaba, los jugadores estaban como amarrados, pero nadie decía nada, yo sí le reclamaba y por eso no me pasaba.

¿Cree que se equivocó la Federación en contratar a Pinto para buscar la clasificación a Rusia 2018?

No sé si fue un error, aunque sí se dejaron llevar, no le dieron importancia a los futbolistas, hacían todo lo que Pinto quería, no respetaron a los jugadores, se dejaron manipular por Pinto, todo lo que quería hacer en la Selección lo hacía y nadie le decía nada, él hacía y deshacía en la Bicolor.

¿Considera que el próximo técnico de la H debería ser hondureño?

Creo que sí, deberían darle oportunidad a los técnicos hondureños, aunque lo importante es clasificar a los mundiales, independientemente del entrenador que llegue.

¿Lloró cuando Honduras quedó eliminado por Australia en el repechaje?

No lloré, pero me dolió mucho, no pude dormir por varias semanas, esa eliminación le hizo daño a todo el país, el fútbol hondureño quedó malparado, con otros jugadores hablamos del pobre proceso que se había hecho, ahora hay que mejorar las cosas para clasificar a Qatar.

¿Jorge Luis Pinto fue el responsable de la eliminación de Honduras?

No puedo decir que fue el entrenador, todos tuvimos una cuota de responsabilidad, pero eso quedó atrás.