Jorge Salomón sobre posible contratación del Bolillo Gómez: "No sería de mi agrado"

En Fenafuth siguen trabajando a pesar que la Selección Nacional de Honduras no estará en el Mundial de Rusia 2018. A las arcas de la federación llegará un millón y medio de lempiras por los dos amistosos ante Corea y El Salvador, este último encuentro de preparación se disputará mañana en el BBVA Compass de Houston.

Jorge Salomón, presidente de la federación, dialogó de varios temas con DIEZ y comenzó diciendo que Jorge Luis Pinto estuvo ayer en nuestro país con el objetivo de finiquitar temas personales y no cobrando pues según el jerarca, ya se le canceló todo.

“Anduvo por acá, vino a recoger unos boletos y liquidar unas cosas que tenía pendiente en Honduras y ya estuvo, estuvimos platicando un poco con él y que nos diera unos consejos, con él ya no teníamos ninguna deuda y platicamos nada más, nos dijo que le demos continuidad a la Olímpica y nada más”.

Han recibido currículos de técnicos europeos

Salomón también confirmó que entre los currículum que han llegado a la federación, hay de técnicos europeos y que él ha visto algunos.

“Lo del técnico lo queremos dejar concretado para el mes de septiembre, hemos tenido infinidad de currículum que nos han llegado y también de técnicos europeos, van a seguir llegando de todos lados y van a aparecer más opciones después del Mundial, he tratado de leer algunas hojas de vida pero después del Mundial nos vamos a sentar y haremos las entrevistas pertinentes”.

Otro tema a finiquitar en los próximos días es el de amistosos en la fecha FIFA de octubre donde ya se contará con el nuevo estratega, de momento Salomón informa que las posibilidades de jugar para esa fecha es ante selecciones que no estarán en el Mundial.

“Ya estamos manejando algunas posibilidades para partidos en octubre y en las próximas semanas queremos coordinar eso con muchas anticipación. Tenemos un par de opciones pero las que tenemos no son mundialistas, están en proceso ellas y en junio dejaremos arreglado eso, todo depende de las opciones que aparezcan y no importan dónde sea”.

Sobre el "Bolillo" Gómez

Para finalizar, tocamos el tema de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, hombre que ha sonado como opción y que no sabe si continuará en Panamá luego del Mundial.

“No hemos platicado con Bolillo y no tenemos ninguna conversación con él, yo no lo conozco y nada por el estilo, en estas cosas uno debe llegar hasta el final pero no ha estado ni se ha discutido la opción de él en ningún momento porque no hemos empezado a buscar”

¿Pero usted contrataría a alguien que ha criticado incluso al país? Le preguntamos a Salomón, esto en torno a la polémica que existió entre el mandamás colombiano y la federación meses atrás.

“No, definitivamente no sería de mi agrado pero debemos estar en las situaciones para verlo, de igual manera el tema del Bolillo no es un tema que quite el sueño ni nada por el estilo ni nos estamos muriendo por él, hay muchas opciones de técnicos y tenemos posibilidades de conseguir un buen técnico”, concluyó.