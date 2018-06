Fenafuth confirma amistoso para el mes de octubre

El secretario de la Federación de Honduras, José Ernesto Mejía, confirmó este martes en conferencia de prensa que la Selección Nacional disputará un partido amistoso en el mes de octubre, pero no precisó el rival.

En la conferencia de prensa en las oficinas de Fenafuth, Mejía confirmó que apoyarán a Concacaf en la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial de 2026.

"En sesión del Comité Normalizador donde el punto fue oficializar el apoyo a la candidatura de Concacaf en conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial de 2026. Estará muy reñida la votación, pero esperamos que el área tenga la oportunidad de organizar otra Copa del Mundo", dijo.

Mejía también habló de la elección del nuevo técnico de la Bicolor, confirmó que no hay recibido currículos de entrenadores nacionales, del Proyecto Gol del Tizatillo y mucho más.

Un cupo más. Es algo que Concacaf no ha definido, pero habrá más posibilidades porque los países cedes estarán clasificados. Para nostros en el punto de vista nos conviene y de asistencia. Hay una comunidad muy grande de hondureños en norteamérica.

Los temas que se tocaron en la conferencia:

Confirma amistoso

"Ya tenemos cerrado un partido en octubre, pero cuando tengamos el contrato firmado como ha sido custuimbre, daremos a conocer el rival y las cifras.

Nuevo técnico

"No hay diálogo todavía, pero las propuestas siguen llegando a Fenafuth. Ya se analizan currículos, estamos contentos porque todos los días llegan, algunos buenos, otros no tan buenos y unos no tan conocidos. Pero es una decisión que se tomará después del Mundial. Tiene que ser de un buen nivel.

¿Recibieron hojas de vida de técnicos nacionales?

"No han mandado ningún currículo de entrenadores nacionales. Pero por supuesto, es una consideración que hay que tener. El Comité de Selecciones se reunirá con el Comité Ejecutivo y no se descarta ningún entrenador".

Pautas en la búsqueda para el próximo DT

"Estamos claros que hay una gran expectativa sobre el nuevo técnico, pero estamos claros que debe saber dirigir un grupo de jóvenes. Si hay algo que hay que reconocerle al profesor Pinto es que nos dejó 14 o 15 jugadores con un enorme potencial, muchos de ellos ya destacando. Hay que hacer un análisis concienzudo y se estará notificando la decisión.

4 millones de lempiras para apoyar a ligas menores:

"FIFA nos aprobó aproximadamente 4 millones de lempiras para implementos deportivos para las ligas menores. Logramos que sea fija, cada dos años y es un buen incentivo.

Además, estamos masificando la licencia D para fútbol base en todo el país. Estamos por inaugurar el hacer licenciamiento en línea. A los niños hay que formarlos".

Proyecto Gol El Tizatillo

"Trajimos personal de FIFA para que hicieran una evaluación, este comité logró conseguir 900 mil dólares en fondos para reformar el hotel de Siguatepeuqe. Es muy bueno, pero hay que hacerle mejoras, empezando por la cancha, que sea de nivel y sintética.

El Tizatillo es oneroso, no existe agua, no hay transporte. Para la Federación es un alto costo mensual. Por eso empezamos en el proyecto que tenemos al lado del Birichiche que va a beneficiar a unos 3 mil niños directamente y otros de escuelas sub-14 para abajo que jugarán allí.

¿Se venderá el Tizatillo?

Se está analizando porque no es un proyecto rentable para la Federación.

Descarta a Jorge Luis Pinto

"No es opción, en este momento el profesor Pinto tiene ofertas y es bueno un compás de espera y buscar nuevas opciones para la Selección".

¿Miguel Falero?

"A mi correo no ha llegado ningún currículo de él. No sé si al de Jorge Salomón o al de algún miembro".

La utilidad de los amistosos con Corea del Sur y El Salvador

"Nos deja un beneficio de 76 mil dólares los juegos. La Federación a través de Gerardo Ramos dará luego la liquidación".

Los que viajarán al Congreso de FIFA en Moscú

"Jorge Salomón, José Ernesto y Jaime Villegas. La FIFA exige que vayan el presidente, secretario y un miembro más. Todo lo paga el ente, la Federación no tiene fondos.

Liga: No descenso y 12 equipos

"Uno torneo sin descenso sería nefasto. Hay muchos problemas con 10 equipos, imagínese con 12. Pasar a una liga con esta cantidad de equipos le haría daño, pero es una opinión muy particular. Al fútbol hondureño no le conviene 12 equipos por el momento ni el No descenso.