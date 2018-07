Jorge Salomón: "El curriculum de Matosas sí lo tenemos en la Federación"

La escogencia del nuevo técnico para la Selección de Honduras sigue siendo un tema abierto en las oficinas de la Federación de Fútbol, donde han llegado varios curriculum de entrenadores que desean tomar el mando de la misma para las próximas eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

El perfil: Gustavo Matosas; un hombre de carácter fuerte y de juego ofensivo

Uno de los nombre que salió a la luz en las últimas horas fue el de Gustavo Matosas, entrenador uruguayo que ha tenido mucho éxito en los últimos años en la Liga de México. Ante esta situación, el presidente de la Comisión Normalizadora, Jorge Salomón ha salido al paso.

"Vamos a respetar lo que hablamos desde el principio y el técnico de la Selección lo vamos a dar a conocer hasta septiembre. Estamos trabajando en un listado que se tiene, son muchos curriculum que han entrado, nadie está descartado", indicó.

Y agregó que. "Tenemos nombres de curriculum que nosotros los hemos investigado y otros que han llegado a la federación y que también se han hecho acercamientos. Es una basta selección de técnico y gracias a Dios que sí hay interés por la selección de Honduras. Esperemos que se consiga la mejor opción para que clasifiquemos al 2022, 2026 y trabaje en los procesos de la selecciones".

- Ya tienen el currículo del técnico en sus oficinas -

En cuanto a las pláticas que ya se había tenido adelantadas con Gustavo Matosas.

"Han habido pláticas informales con contratistas que se acercan, y uno por cortesía no puede dejar de platicar. Pero de los listado de los técnicos que van a participar no se ha definido por la Comisión Normalizadora, ni por la Comisión de Selecciones. Una vez que ya tengamos los candidatos si saldremos para realizar las entrevistas y escoger la persona idónea que no lleve al Mundial".

Lo que si dejó claro Salomón, es que el Matosas sí está entre los candidatos a escoger para la Bicolor.

"El curriculum de Matosas sí lo tenemos en la Federación, un contratista se ha acercado a nombre de él, pero en este momento hay varias opciones, son muchas y que pueden ser tomados en cuenta. Para el partido de octubre ya tendremos técnico".

Los candidatos que propone Chelato para dirigir a la Selección de Honduras

También explicó que la determinación para escoger el técnico de Honduras será una decisión entre la Comisión de Selecciones y la Comisión Normalizadora.

"Ambas partes tenemos que hacerlo en conjunto, ya que esta es una decisión deportiva y económica. Siempre se ha trabajado de la mano y esto se hará junto. Aquí no queremos cometer nada de errores y gracias a Dios que tenemos buenas opciones", apuntó.

- No han recibido hojas de vida de técnicos nacionales -

Salomón fue claro al referirse que la mayoría de los curriculum que se han recibido son de estrategas internacionales, lo que dejar entrever que los nacionales no entrarían en la pelea para ocupar el puesto de la Bicolor.

"En este momento no podemos descartar a nadie, pero si tenemos principales opciones internacionalmente, esos son lo que tenemos en el listado".

El directivo de la Fenafuth explicó que el nuevo seleccionador dirigirá su primer partido a Honduras en la primera fecha FIFA del mes de octubre.

"Ya para ese partido de octubre tendremos técnico. Este partido será ante Emiratos Árabes, el mismo se jugará en Europa, solo estamos confirmando algunos detalles, ya que queremos cerrar otra opción para ya tener un segundo juego", finalizó.