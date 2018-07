Robert Lima a Honduras: "Matosas reúne el perfil para hacer un proceso con la Selección"

Robert Lima, exjugador del Olimpia y quien se desempeñó como asistente de Gustavo Matosas el año pasado en Cerro Porteño, analiza la posible llegada de estratega a la Selección Nacional y considera como una buena alternativa en caso que se lograra decidir por él.



"Es una buena posibilidad para Honduras, un buen candidato, pero primero hay que ver la estructura que quiere el fútbol hondureño. Hay ver el proyecto, que eso es fundamental y en base a eso se busca el perfil", comenzó diciendo el exdefesor.



Tú que conoces el fútbol hondureño, ¿Crees que Matosas se adaptaría bien?

Yo creo que sí. El fútbol hondureño es parecido o tiene rasgos del fútbol uruguayo, con jugadores agresivos, fuertes y sin duda Gustavo reúne el perfil para hacer un proceso con la Selección.



¿Cómo defines a Gustavo Matosas?

Es un entrenador que le gusta ir al frente, tiene personalidad, es un tipo correcto, tiene palabra que es lo más importante, tiene buena relación de grupo. Reúne los perfiles para ser un seleccionador. En su momento fue candidato dentro de unos cuantos que habían para dirigir a Uruguay por su experiencia en México.



¿Es un técnico que maneja planteles de experiencia con juventud?

Le gustan los jugadores jóvenes, dinámicos, pero respeta mucho a los jugadores de experiencia por su trayectoria.



¿Y fuera de la cancha cómo es?

Como persona es muy bueno. Él fue jugador y es muy pasional, vive el fútbol como jugador y eso es importante, no te garantiza, pero a la hora de transmitir algo es es importante.





¿Cómo se toma el hecho que Honduras le pueda dar la oportunidad a un técnico uruguayo?

Todos sabemos de la capacidad de los entrenadores uruguayos, se ha estado por todo el mundo y con éxito hasta en selecciones y el mayor de todos lo tenemos acá con el maestro Tabárez, el gran impulsor con su cuarto mundial.



¿Crees que el éxito que ha tenido en México le da ventaja por conocer el área de la Concacaf?

Sin duda. México es el trampolín, también Estados Unidos, y ustedes ya le han conocido con el trabajo que ha realizado con León, y con el América que logró ir a la final de la Concacaf.

¿Será que Matosas se presenta solo con su curriculum?

Claro, pero para mí también es importante que haya sido jugador, el haber vivido un vestuario, el jugar en selección. Él no solo tiene un currículum destacado como entrenador, sino como jugador.



¿Sientes que Honduras tiene el nivel para competir en el área para el Mundial de Qatar?

Yo creo que sí. Honduras tiene grandes jugadores, pero hay que seguir un proceso con jugadores nuevos que siguen viniendo y hay que hacer fuerte la garra que tiene el jugador hondureño. Para mí tienen todas las condiciones para ir para el próximo mundial.





¿Le vendría bien la escuela uruguaya al país?

Siempre Honduras le ha estado apostando a corrientes colombianas, también he visto jugadores colombianos en la liga, es que le han apostado a los entrenadores y futbolistas, pero a veces hay que apostarle a otras corrientes.



¿Si en tus manos estaría recomendarlo, lo harías para que tome Honduras?

No se trata de recomendar, es cierto que uno tiene una experiencia al haber trabajado con él y si me preguntarían le diría que sí. Además que reúne las condiciones para ser un seleccionador. En lo personal yo apostaría por Matosas.



¿Sería un gran reto que el tome una selección por primera vez?

Es un reto más grande y para eso tiene que reunir un montón de condiciones y no solo haber ganado con equipos, ya que el trabajo es diferente, no es algo del día a día, sino a largo plazo, como camino de hormiga.