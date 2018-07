Gustavo Matosas lo revela: "Con Honduras hemos charlado"

La escogencia del nuevo técnico para la Selección Nacional de Honduras sigue siendo un tema abierto en las oficinas de la Federación de Fútbol, donde han llegado varios currículum de entrenadores y uno de ellos es el de Gustavo Matosas, el uruguayo que ha triunfado en el fútbol mexicano.



Luego de que el nombre de Matosas sonara con fuerza para tomar la Bicolor, el timonel, quien en este momento se encuentra comentando el Mundial para el programa Los Maestros de la cadena Univisión, se ha referido a esa posibilidad sin dar muchos detalles.

“De dirigir he tenido algunas ofertas, eso sin duda, pero decidí darme un tiempo para ver el Mundial, ver cosas nuevas y todo ese tipo de situaciones que me parecían importantes”, comenzó diciendo Matosas en declaraciones al medio deportivo mexicano, Referee.



Cuando se le consultó sobre la oportunidad que se convierta en el nuevo entrenador de la Selección Nacional, el charrúa fue claro: “Lo de Honduras hemos charlado, pero todavía no hay nada concreto, estoy analizando cuáles son las mejores posibilidades para el futuro”.





“Agradezco el interés de la federación, pero para decidir para dónde voy, primero hay que hablar conmigo”, mencionó el entrenador, dejando entrever que con él no se han sentado aún.

Gustavo Matosas fue muy directo al considerar la postura sobre su destino. “En cuanto a evaluar las posibilidades de dónde voy a trabajar, y hablar de un país u equipo, lo que me gustaría es tener una oferta real y concreta, no hablar de comentarios que hagan directivos de federaciones o presidentes de equipos”, finalizó.



Conocido como el hombre experto en domar leones y águilas, con cuatro títulos logrados, para el León (dos de Ascenso y dos de Liga), una Copa de Liga de Campeones con el América y uno con el Danubio, lo ponen como el entrenador que podría dirigir el camino de la Selección Nacional para Qatar 2022.