El calendario de fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

Todo está listo para que este viernes de inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla en la categoría de fútbol donde la reperesentación hondureña hace su debut ante Trinidad y Tobago.

Leer más: Cálix, Guevara y Gómez liderán a Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla

El lunes se conoció el calendario de la rama masculina y femenina de las justas deportivas que oficialmente arrancan a partir del jueves 19 de julio.

El grupo A lo conforman Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago y Colombia, mientras que el B lo componen México, Venezuela, El Salvador y Haití.

Honduras debutará en el estadio Romelio Martínez su primer compromiso ante Trinidad y Tobago el viernes a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Honduras, seguido por el encuentro entre Costa Rica que se mide a Colombia a las 6:00 PM.

El sábado 21 siguen las acciones por el grupo B, El Salvador chocará ante Haití a las 3:00 de la tarde, posteriormente México- Venezuela miden fuerzas como partido estelar a las 6:00.

Las semifinales se jugarán el 28 de julio y la final está pactada para 31 del mismo mes.

EL CALENDARIO COMPLETO (HORARIO HONDUREÑO)

Viernes 20 de Julio

Honduras Vs Trinidad & Tobago 3:00 PM (4 PM hora de Colombia)

Costa Rica Vs Colombia 6:00 PM (7 PM hora de Colombia)

Sábado 21 de Julio

El Salvador Vs Haití 3:00 PM (4 PM hora de Colombia)

México Vs Venezuela 6:00 PM (7 PM hora de Colombia)

Domingo 22 de Julio

Costa Rica vs Trinidad 3:00 PM (4 PM hora de Colombia)

Colombia Vs Honduras 6:00 M (6 PM hora de Colombia)

Lunes 23 de Julio

Venezuela Vs Haití 3:00 PM (4 PM hora de Colombia)

El Salvador Vs México 6:00 PM (7 PM hora de Colombia)

Martes 24 de Julio

Costa Rica Vs Honduras 3:00 PM (4 PM hora de Colombia)

Colombia Vs Trinidad & Tobago 6:00 PM (7 PM hora de Colombia)

Miércoles 25 de Julio

Venezuela Vs El Salvador 3:00 PM (4 PM hora de Colombia)

Haití Vs México 6:00 PM (7 PM hora de Colombia)

CALENDARIO FÚTBOL FEMENINO

Jueves 19 de Julio

Venezuela Vs Jamica 9:00 AM (10 AM hora de Colombia)

Colombia Vs Costa Rica 3:00 AM (2 AM hora de Colombia)

Viernes 20 de Julio

Haití Vs Nicaragua 4:00 PM (3 PM hora de Colombia)

México Vs Trinidad & Tobago 5:00 PM (6 PM hora de Colombia)

Sábado 21 de Julio

Costa Rica Vs Jamaica 4:00 PM (3 PM hora de Colombia)

Colombia Vs Venezuela 5:00 PM (6 PM hora de Colombia)

Domingo 22 de Julio

Trinidad & Tobago Vs Nicaragua 4:00 PM (3 PM hora de Colombia)

México Vs Haití 5:00 PM (6 PM hora de Colombia)

Lunes 23 de Julio

Costa Rica Vs Venezuela 4:00 PM (3 PM hora de Colombia)

Jamaica Vs Colombia 5:00 PM (6 PM hora de Colombia)

Martes 24 de Julio

Trinidad & Tobago Vs Haití 4:00 PM (3 PM hora de Colombia)

Nicaragua Vs México 5:00 PM (6 PM hora de Colombia)