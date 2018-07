La Sub-21 de Honduras viajó a Colombia para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Sub-21 de Honduras viajó hoy rumbo a Colombia para disputar los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán del 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla.

Leer más: Honduras viajó a Barranquilla con 97 atletas

La Bicolor viajó con la ilusión de conquistar una medalla para el país, pero antes deberán superar la fase de grupos donde se encuentran con la anfitriona, Costa Rica y Trinidad y Tobago.



"Vamos con mucha ilusión, contentos de ver un grupo que ha asimilado bien las cosas, pero sobre todo el compromiso que tienen con el país, no solo en la parte futbolística sino que también en lo humano", dijo Carlos Tábora antes de abordar al avión.



Sobre la ausencia de el futbolista Wesly Decas que tuvo que dejar la concentración para viajar a Portugal a firmar contrato con el Nacional equipo donde milita el catracho Bryan Róchez.

Axel Gómez, jugador del Olimpia, viajó con la selección.

"Golpea en alguna medida, es un jugador que a temprana edad ha sabido posicionarse en el fútbol internacional y hoy lamentablemente tiene que viajar para firmar en Portugal, pero es bueno para él y el fútbol nacional", indicó Tábora.

LA CONVOCATORIA DE LA SUB 21 DE HONDURAS PARA ESTE TORNEO



Y agregó: "Hay una posibilidad que pueda llegar a Barranquilla, he hablado con el contratista que nos de esa posibilidad que solo vaya hacer las pruebas médicas y regresa a integrarse el sábado a la Selección de no darse nos quedaremos con los 19 jugadores que viajan".



La Bicolor se enfrentará el 20 a Trinidad y Tobago, el 22 a Colombia y el 24 a Costa Rica en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



"Esperamos hacer un gran torneo que nos permita consolidar este grupo que es la Selección Sub-20 que estamos enfocando para que lleguen bien a Bradenton, Florida donde será el torneo Premundial de la Concacaf para el Mundial de Polonia", aseguró el timonel.