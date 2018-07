Hernán Medford: “Pinto vino a dejar en quiebra el fútbol hondureño”

El Municipal de Guatemala empató anoche 1-1 ante el Real España y eso representó el regreso del tico Hernán Medford al estadio Morazán, recinto donde orquestó el campeonato ganado en 2013 ante la Real Sociedad.

El costarricense habló del proceso de Jorge Luis Pinto y manifestó que el error cuando él estuvo al mando es que no respetó su trabajo, incluso se atrevió a decir qué hubiese pasado de seguir en el cargo, todo esto al medio Once Noticias.

“Lástima que no hicieron el proceso que uno les recomendó que hicieran, si hubieran hecho el proceso los hubiéramos llevado al Mundial y estoy seguro que estarían para competir pero como siempre y como dije bien claro cuando yo me fui de acá, nos dejamos enredar y ese son el tipo de cosas que pasan”.

Sin quitar el dedo del renglón, Medford aconsejó a los directivos hondureños de cara a la elección del nuevo entrenador de la bicolor.

“Tenemos que confiar más en lo que tenemos en nuestra área porque se piensa mucho en entrenadores de otra distancias, cuando usted no conoce el medio no es fácil, cuando confiemos más en entrenadores nuestros nos va a ir mejor”.

Y agregó: “Aquí nunca entendieron que había que hacer un proceso pero algunos directivos y medios quieren resultados rápidos”.

Para finalizar, Medford lanzó un dado que no deja de estar fuera la realidad pues Honduras no ingresó dinero ya que el objetivo de llegar al Mundial no pudo cumplirse.

“Para ustedes los buenos técnicos solo son de Sudamérica. Miren el caso del último que vino al país (Jorge Luis Pinto) les dejó las arcas vacías. Es un mensaje hasta para mi país, ya que deben contratar a alguien que conozca el área, pero para los dirigentes si no es de afuera no es bueno”, cerró.