Amado Guevara: "Esperamos que los federativos no sigan perdiendo el tiempo y ponto tengamos DT"

Amado Guevara, exasistente técnico de Honduras, habló de la elección del nuevo timonel de la Bicolor y confirmó que todavía no ha sido nombrado oficialmente técnico de Puerto Rico.

"Todavía no puedo decir que soy el técnico de Puerto Rico, estamos negociando y esperamos que se pueda confirmar en los próximos días", dijo El Lobo en entrevista al portal Deporte Total USA.

Guevara ya observó jugadores en territorio boricua y espera que pronto llegar a un acuerdo.

"Dar gracias a Dios porque si se da será una bendición grande, siempre hay retos, uno debe luchar por alcanzarlos", agregó.

La Selección de Honduras busca entrenador y al ser consultado sobre el tema le dejó un mensaje a los miembros de la Federación.

"No sabemos cual va a ser el futuro de la Selección, si vemos algunas selecciones que hace poco terminaron el Mundial ya buscan entrenador y otras ya lo tienen. Honduras todavía no y esperamos que nuestros federativos no sigan perdiendo el tiempo y que pronto podamos tener un seleccionador”.

Amado Guevara también tuvo palabras para el Motagua y recomendó al club analizar sus prioridades y no perder de vista la Liga Concacaf. Misma que ganó Olimpia la edición anterior.

"Esa debería ser prioridad, siempre un éxito internacional tiene más relevancia que uno local y ojalá los jugadores lo vean así, lo tomen con seriedad y sean aspirantes a ganar la Liga Concacaf", cerró.