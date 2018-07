Manuel Keosseián sobre la posibilidad de dirigir a Honduras: "Me gustaría mucho"

La Selección de Honduras sigue en la búsqueda del técnico para el proceso a Qatar 2022 y al uruguayo Manuel Keosseián le preguntaron sobre esa posibilidad. El charrúa no esconde que le seduce la idea y cuenta lo que podría aportar.

"Es una linda posibilidad, si hay una propuesta seria y que me guste claro que lo consideraría. Me gustaría mucho, pero no he tenido ninguna plática con nadie", contó en entrevista al programa Comentando La Noticia.

Keosseián conoce el fútbol catracho. Conquistó tres campeonatos con el Marathón de San Pedro Sula y contó el plan que seguiría al frente de la escuadra nacional.

"Para mí sería algo muy bueno poder estar allí con la Selección, conozco muy bien al fútbol hondureño y al jugador. Pienso que podría aportarle cosas no solamente a la Mayor, sino también vincular la parte formativa, armar un lineamiento para todas las selecciones".

Y agregó: "Pero eso no depende de mí, sino de que les interese contar con mis servicios, pero yo encantado de tener una charla y conversar. Pero repito, no he tenido ningún contacto, solo estuve allá (en Tegucigalpa) por lo del Mundial y la he pasado muy bien, me han atendido excelente. Todos saben que me siento cómodo en Honduras".

Sobre el biotipo del futbolista hondureño

Dirigiendo en Liga Nacional, Manolo pudo conocer de cerca al futbolista catracho y considera que se puede mejorar en la formación en las ligas menores.

"Todo está en la formación, hay jugadores que están jugando a muy buen nivel en otras ligas y verdaderamente ha sido poco el proceso que han tenido y se han destacado por su condición física y otros por lo técnico. Algunos equipos han trabajado, no digo que no, pero en su gran mayoría no. Si se hace un trabajo en ligas menores, no al estilo europeo porque demanda mucho dinero, pero sí mejorarlo. El biotipo del jugador hondureño es bueno, pero lamentablemente no se trabaja a veces por falta de recursos, otras por falta de ideas y gestión. Hay que buscar los recursos de alguna manera".

"Hay que buscar no solo clasificar al Mundial, que ya se ha hecho y ha dejado algunas cosas buenas. Sino buscar conformar algo en las bases que para mí es importante", cerró.

Lo dijo:

"Hay que continuar los procesos de selecciones menores, comenzarlos antes, acentuarlos ahora a estas edades y luego potenciarlos en la Mayor. Todo debe ir hilvanado, no pueden haber cortes y cortes, empezar un proceso y no seguirlo".

"Debe haber una ayuda digo del Estado los procesos funcionen, mejorar la infraestructura que se viene hablando hace muchos años".

"Sí se puede competir e ir a uno o dos Mundiales, pero hay que tratar de ir agregando cosas a la formación de los jugadores".

"El Biotipo en Honduras está, pero hay que darle el trabajo necesario, la alimentación. Pero no solamente que entrenen, que hagan fútbol, también la parte educativa".