Vargas a la Fenafuth: "Saben como dirigir un banco, pero no una federación”

El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, habló por primera vez desde que la Fenafuth confirmó que él no era candidato para tomar a la Selección Nacional de Honduras.

El argentino ironizó con las semillas que dejó Jorge Luis Pinto y le dejó un recado a los directivos. “Pueden saber como dirigir un banco, pero no un equipo de fútbol o una federación”.



La Fenafuth lo ha descartado a Keosseián, Diego Vázquez y usted para dirigir a la selección ¿Cómo lo interpreta?

No me extraña. Han hecho buenas inversiones con entrenadores extranjeros. Yo veo por todos lados jugadores que dejó Pinto, ha dejado una estela por todo el país, estrellas por todos lados, tanto Pinto como los otros entrenadores.





¿O sea que no le sorprende?

Para nada, porque yo conozco el tema y qué se juega. Cuando dirigía a Olimpia un directivo me cuestionaba porque no ponía a Canales y en la Selección sí, luego trajeron a un compatriota y él (Pinto) y no lo puso nunca, ahora ni Nahún. Yo entreno desde hace 25 años y me tocó otro tanto como jugador. Los directivos son grandes empresarios, pueden saber como dirigir un banco, pero no un equipo de fútbol o una federación.



¿Cree tener los números para tomar una Selección?

A lo mejor los números no, pero he ganado un par de campeonatos, siete vueltas ganadas. Ahí está Choco Lozano que dice que lo aprendido conmigo lo está usando en España, otros jugadores como Elis, Quioto, como Chirinos, son personas a las que uno les ha explicado algo, en su momento tuve a Sebastián Verón, Martín Palermo y montón de jugadores emblemáticos. Pero hay gente aquí que son capaces como Diego, Keosseián.



¿Quién es la piedra en el zapato para que usted no llegue a la Selección?

No, habría que preguntar. Algunas veces hay cosas que uno dice y que no siempre es bueno que se digan.





¿Le ve perfil a Manolo?

Hay varios entrenadores que fueron a Olimpia, Motagua y no fueron campeones, pero tuvieron a la Selección, que en paz descanse Lito Luzardo, pero sí tuvo la Selección y no logró los títulos que he logrado yo.