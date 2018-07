Carlos Tábora: "Venezuela ya no es la inocente de América del Sur"

El técnico de la Sub-21 de Honduras, Carlos Tábora, ya comenzó a diseñar el plan para enfrentar a Venezuela este sábado por las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Fotos: El eufórico festejo de Honduras tras eliminar a Costa Rica en los Centroamericanos

La Bicolor mantiene en duda al delantero Josué Villafranca para este encuentro. El técnico habló con DIEZ y contó sus expectativas.



¿Tras la clasificación se viene lo más difícil?

Sí, la parte más brava de lo que es el torneo en sí, pero gracias a Dios que hemos dado un paso importante, con un grupo de muchachos que son los más jóvenes del torneo, está selección cuenta con 16 jugadores que rosan los 17 u 18 años.

¿Cómo ha sido el desempeño de Honduras en el torneo?

Muy bien, todo esto indica que el talento del futbolista hondureño solo necesita trabajo para que asimilen lo que un técnico quiere, los trabajos que hemos realizado son muy intensos y ellos han sabido acoplarse a todo eso.

¿El grupo supo responder pese a ir perdiendo ante Costa Rica?

Son etapas de juego, nos tocó estar abajo en el marcador y la evaluación que se hace es la mentalidad del grupo, fue lo que esperábamos no caímos en provocaciones ni perdida de juego, por eso es importante que pudieron responder a lo que uno había planteado.

¿Cómo mira el rival que nos puede tocar?

Lo más probable es que sea Venezuela por el puntaje que tiene, vamos a comenzar analizar todos los detalles del rival que nos toque en los próximos días. Tenemos los videos de ellos para poder hacer los planteamientos que intentaremos utilizar en el terreno de juego para lograr superarlos.

¿Lo poco que ha mirado a Venezuela qué cuidarse de ellos?

Todo, es un equipo fuerte, Venezuela ya no es la inocente de América del Sur, prueba de ello es todo lo que ha venido ganando en todo este tiempo, en selección mayor estuvo apunto de clasificar al Mundial, recién el año pasado estuvieron en la Copa del Mundo Sub-20 y de esos jugadores hay 12 que han hecho presencia y por eso son muy fuertes, junto a Colombia son los favoritos a ganar el torneo.

¿Enfrentar a Venezuela será igual que a Colombia?

Todos los partidos son complejos, todos son difícil, pasa por interpretar bien el modelo de juego de cada uno de los rivales, el caso nuestro lo hicimos bien ante Trinidad Y Tobago superando los nervios que puedan dar por ser el debut, Colombia es la actual campeona de Sudamérica en la categoría por ser sede tenía su factores externos a su favor, pero hicimos un juego inteligente y Costa Rica era el elemento que nos conocemos muy bien. Encontrarnos con Venezuela que por sus formatos de competencia es muy elevado por eso vamos a tener que enfrentarlos con la posibilidad de ganar para pelear por una medalla de oro.

¿Cada vez más cerca de una medalla para el país?

Sin duda, vamos paso a paso, pero siempre lo primero en este tipo de torneos la parte más importante es la formación de estos muchachos en la parte competitiva y alcanzarlos con triunfos que nos acercan a una medalla es más destacado, por eso me siento respaldado por ese trabajo que se hizo en los 10 microciclos que realizamos para venir a la competencia.

¿Qué ha sido lo más fuerte de Honduras?

La unidad, el ser solidarios y colaboradores en cada una de las acciones, fuera de cancha igual hay un buen ambiente, son jugadores que se están preparando para competir al más alto nivel profesional del fútbol hondureño y es por eso que dejan todo en cada partido.

¿El nivel mostrado en el torneo era el esperado o ha superado las expectativas?

Realmente no esperábamos la forma como hemos llegado porque no venimos con el respaldo de los partidos de preparación o dentro de los pocos trabajos en los diferentes microciclo habíamos hecho, no estábamos en la parte más alta de la preparación de los jugadores con respecto al manejo de los juego, por eso ese último microciclo que realizamos nos dejó con satisfacción y más después del partido ante el Honduras Progreso porque el grupo se mostró con mayor dominio y personalidad dentro del campo.

¿Hay bajas para este partido?

Estamos bien, se incorpora Emerson que no jugó este partido y estamos esperando que se recupere Villafranca que estaba con una ligera molestia en su pierna izquierda, será hasta el sábado que sabremos si realizaremos rotaciones o no.

¿Se gana la medalla para Honduras?

Confiando en Dios, en el grupo de jugadores y en el trabajo que se ha venido haciendo se puede lograr, estamos en la ruta del medallero y hay que creer y sentirla, hoy podemos soñar con esa posibilidad, estamos en la siguiente fase y tenemos que apretar más fuerte los dientes, estar concentrados para hacer ese juego inteligente que nos de ese pase a la gran final.