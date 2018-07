Honduras busca acariciar la cima dorada en Barranquilla 2018 ante Venezuela

Honduras va por la gloria en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Esta tarde enfrentará, quizás, su mayor prueba de fuego en ese afán: Venezuela. Sí, la misma Selección que hizo que se le esfumara el sueño del oro en la justa anterior de Veracruz 2014.



No se trata de una escuadra cualquiera la que tendrá la Bicolor de Carlos Tábora frente a sí. Es la subcampeona mundial de la categoría Sub-20, que medirá el verdadero nivel de una oncena catracha de ese mismo nivel que fue disfrazada de Sub-21 para preparar el camino a la justa ecuménica

Polonia 2019.



El trayecto de la mini H ha sido por demás ilusionante en este campeonato. El asunto es que su contendiente tiene pergaminos de sobra, no solo por su evolución reciente en edades menores sino porque fue finalista en la competencia anterior y alcanzó dicho honor derrotando al combinado patrio justamente.

Ver también: Las declaraciones de Tábora, DT de Honduras, sobre Venezuela



El devenir de los nuestros en Barranquilla 2018 ha contado con una victoria en el presupuesto ante Trinidad y Tobago y una de altos vuelos frente a Costa Rica en el Clásico Centroamericano. El otro resultado fue por demás aceptable: un empate a uno y compitiendo con el anfitrión Colombia (1-1).



Está claro que en el pasado la Vinotinto superó por la mínima a la Bicolor y le quitó la esperanza de bañarse en oro. El resto de esa historia no fue mucho mejor, puesto que Cuba dejó sin bronce a los hondureños, los cuales contaron en esa ocasión con el goleador del torneo veracruzano merced al tino de Eddie Hernández, un hombre que hasta eliminatorias con la Selección Mayor tiene en su hoja de vida a día de hoy.



No hay margen de error y las obligaciones pasan por ganar a cómo dé lugar. Esta responsable Honduras tiene el examen de los Juegos y no puede fallar. Su rival es favorito, pero estos guerreros ya demostraron que son capaces de sorprender a cualquiera... ¡hasta a los “chamos”!

Posible 11 de Honduras:

Óscar Reyes, Darwin Diego, Denil Maldonado, José García, Axel Gómez, Sendel Cruz, Jack Jean Baptiste, Edwin Rodríguez, Carlos Mejía, Patrick Palacios y Douglas Martínez.