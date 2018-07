Amado Guevara: "Pensé que podía ser tomado en cuenta en el próximo proceso mundialista"

Amado "Lobo" Guevara inició una nueva aventura al frente de la selección de Puerto Rico y contó que esperó ser tomado en cuenta para el próximo proceso de Honduras, pero nunca lo llamaron.

"Yo pensé en realidad que podía ser tomado en cuenta en el próximo proceso mundialista de la Selección de Honduras, pero es el propósito de Dios y estoy muy contento", dijo Guevara en entrevista a Cinco Deportivo.

Y continúo: "No me llamaron los directivos (de Fenafuth), no tuvimos pláticas sobre el tema. Del próximo entrenador es una pregunta para la Federación, no quiero profundizar porque no me corresponde y respeto lo que estén manejando".

Amado, quien fue asistente técnico de Jorge Luis Pinto en el camino a Rusia 2018, explicó que no puede dar detalles del próximo entrenador de la Bicolor por el puesto que ahora ocupa.

"Ahora estoy en otra posición, también soy entrenador de Puerto Rico y no puedo decir quién debe dirigir a la Selección de Honduras".

Su reto en la "Isla del Encanto

Amado firmó su contrato el viernes con Puerto Rico y explicó que también se encargará de supervisar la 17, Sub-20 y de hacer un escauteo para la Sub-15.

Su primer reto es la Liga de Naciones Concacaf donde enfrentará a Cristóbal y San Nieves, Martinica, Belice y Granada.

"Me explicaron bien el proyecto y estamos contentos. Ya conocemos los rivales y sabemos que no serán fáciles, pero creemos que se pueden conseguir cosas importantes".