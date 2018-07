Alexis Mendoza sobre dirigir a Honduras: "Nunca se descarta nada"

El técnico colombiano Alexis Mendoza en su visita a al Sub-21 de Honduras habló sobre la posibilidad de dirigir a la Mayor en el camino a Qatar 2022. Le agrada la idea, pero asegura que nadie le ha llamado.

"No he tenido ninguna conversación con nadie de la Federación sobre una posibilidad. Me agrada y me siento orgulloso de que mi nombre esté allí en esa carpeta, pero no es nada oficial de lo que se ha podido decir", dijo en entrevista desde Barranquilla.

Mendoza fue asistente técnico de Reinaldo Rueda en la Bicolor que se clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010. Bajo su mando consiguió llevar a la Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Beijing.

¿Le gustaría regresar a Honduras ya como técnico titular? Le consultaron y fue muy claro.

"Nunca se descarta nada, mucho más cuando uno conoce un medio, un país donde lo han tratado bien y se han conseguido logros. Si hay una posibilidad de regresar uno no está en esa posible negatividad de dejarla ir, sino de tomar la mejor decisión. Si la posibilidad te la brinden, uno la estará tomando con total normalidad y con orgullo".

¿Y si lo llaman? "Hay que esperar que ocurra. Nunca he hablado antes de tiempo. Hay que ver si sucede y lo que hay en el camino", cerró.