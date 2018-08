Carlos Tábora: "Estoy capacitado para dirigir a Honduras”

Carlos Tábora nos abrió las puertas de su casa y junto a su familia nos recibió para conversar sobre su etapa dirigiendo las Selecciones Menores incluyendo la Sub-21 con la que ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

Maestro de educación media de profesión y entrenador de fútbol por pasión, Carlos Tábora lleva 30 años ligado al futbol Hondureño y 27 años en la docencia donde se ha desempeñado como maestro en el área de ciencias sociales y consejero estudiantil.

“El tener la experiencia como docente me permite manejar con habilidad el tema de la enseñanza, saberla transmitir al jugador y saberla llevar. Hay tres elementos que yo utilizo para que al jugador le queden claro los conceptos, uno de ellos es la pizarra, el uso del video y el tercero elemento es como llevo al campo los entrenamientos, cada una de las tareas tácticas o técnicas”.

Tábora ha dirigido todas las selecciones menores en nuestro país, desde la Sub-15 en el 2013, hasta la Selección Mayor la cual dirigió interinamente en la gira por Corea, ha disputado 7 finales en 5 años con las selecciones menores.

BARRANQUILLA

Sobre la medalla de Bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la Sub-21, aclaró que más allá de la medalla había otro objetivo trazado: “Presentarnos con una Selección Sub-20 para que alcanzaran una madurez futbolística a través de la competencia, los muchachos respondieron y por eso no se llevaron los refuerzos mayores de 23 años, porque esa fue la política que se manejó para ir a Barranquilla, así que esta fue la Selección Sub 20 más la inclusión de jugadores de 21 años que realmente entraron dentro de la edad de competencia”.

Este año, Tábora dirigió interinamente la selección mayor de Honduras durante la gira por Corea, incluso seria el llamado a ser el timonel de la “H” en las próximas fechas FIFA si aún no ha nombrado al técnico en este nuevo proceso. “Si me tocase el día de mañana asumir una responsabilidad mayor, estamos capacitados, nos hemos preparados como tal, pero vamos paso a paso, no en el tiempo de Carlos Tábora, si no en el tiempo de Dios, pero aspiramos a ellos, a llegar a la Selección Nacional y a un mundial a nivel mayor”.

Tábora podría ser una de las opciones para asistente técnico de la Selección se mostró cauteloso. “Esa decisión la tomaran nuestras autoridades, ya valoraremos nosotros cual va a ser nuestro rol, evidentemente ahora estamos en la etapa formativa del futbol a nivel juvenil de alto rendimiento y hemos ganado muchas cosas que nos permiten decir que tenemos ya el recorrido necesario para aspirar a cosas mayores”.