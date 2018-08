Carlos Pavón recomienda a Rubén Omar Romano para dirigir Honduras

El exdelantero de la Selección de Honduras, Carlos Pavón, mencionó que ya habría recomendado tres entrenadores a Jorge Salomón para dirigir a Honduras en el próximo proceso eliminatorio.

Te puede interesar: Honduras sube un puesto en el ranking mensual de FIFA

Los entrenadores con que el delantero tuvo contacto fueron Gustavo Matosas, José Manuel "Chepo" de la Torre y Rubén Omar Romano.



Este último sería el candidato ideal de Pavón para tomar las riendas de la "H" en esta nueva etapa rumbo a Catar 2022.



"Trabaja desde las bases, es entregado, enseña mucho y le gusta trabajar con jóvenes. Para mí sería una buena opción". dijo Pavón sobre Romano.



El ex "9" de la Bicolor, aseguró que si Romano llega a ser el entrenador y lo dejan trabajar no se tendrá ningún problema con él porque es una persona muy entregada y fiel a lo que hace.



En cuanto al sueldo que Romano recibiría: "Su última experiencia fue en el Atlas, donde no le fue muy bien, pero él se adaptaría a las circunstancias, siempre y cuando le ponga un buen proyecto, donde le den confianza y que sea a largo plazo, porque tiene muchas ganas".



Con su rol de asesor, en cuanto a los nombres de los entrenadores que ha propuesto, aclaró: "Con esto no estoy buscando interés propio, estoy buscando mejorías para nuestro fútbol y yo sé que Rubén puede hacer un buen proceso, siempre y cuando tenga el apoyo como lo han tenido otros entrenadores".

Romano ya tuvo contacto con Honduras en el pasado



Pavón recordó ya haber tenido conversaciones pasadas con Romano para dirigir a Honduras: "Desde las eliminatorias pasadas está interesado en entrenar a la selección, incluso antes de que se contratará a Jorge Luis Pinto, para mí es una buena opción", repitió.



El catracho mencionó que son los directivos los que van a decidir qué hacer con la Selección y que él solo está tratando de ayudar para que el nuevo técnico del país sea el correcto.



Los otros dos candidatos (Matosas y "Chepo") estarían alejándose de dirigir a Honduras porque su sueldo es muy elevado para el presupuesto de la Federación.