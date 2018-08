Nahún Espinoza: "Héctor Castellón debería ser el técnico de la Selección de Honduras"

Este día Nahún Espinoza en conferencia de prensa habló de muchos temas referentes al Olimpia, pero hay uno que no se podía ir por alto, el nuevo entrenador de la Selección de Honduras.

Uno de los candidatos de Espinoza para tomar las riendas de Honduras es el actual técnico del Juticalpa, Héctor Castellón, quien a criterio de Nahún es un buen entrenador y asegura que: “El hondureño es contra el hondureño. Viene un extranjero y se derriten”.

Además el timonel de los albos fue consultado si él podría ser el entrenador de la selección y rotundamente contestó NO.

¿Castellón es un mal entrenador?

Por cierto,Castellón debería ser el técnico de la Selección porque es un buen entrenador.

¿En qué fundamenta su opinión?

En la organización que tiene.

¿Lo dice por partido de este fin de semana?

Hace como seis meses que dije que él era uno de los candidatos a dirigir la Selección.

¿Pero aquí al hondureño no le abren las puertas?

El hondureño es contra el hondureño. Viene un extranjero y se derriten, hasta ustedes. Así somos. Viene un nacional, humilde, trabaja, tiene capacidad; lo menosprecian.

¿Agarraría la Selección Nahún?

No, yo no.

¿Por qué no?

Conociendo el país, huy, ¿qué quiere que no tenga vida?. El dinero no paga algunas cosas. El dinero no paga un insulto para mi familia, jamás. Ni en el Olimpia y en el momento que me estén insultando me voy.

¿Hay muchos técnicos nacionales que ese es su anhelo, usted no?

Yo no. porque conozco el país. No se trata de presión, sino que mucha maldad, un país desastroso, malo. Si la gente solo insulta, critica.

¿Valoran menos al nacional?

Buena pregunta, habría que preguntarles a ellos. Lo que pasa que el discurso, yo soy confrontativo, digo las cosas y a nadie le gusta que le digan las cosas.

¿Será que a los jugadores de la Selección hay que llevarlos más suave?

Me incluyo.

¿A usted no le gustaba que le dijeran las cosas?

Siempre y cuando era la verdad no me molesta, pero cuando mienten sí.

¿Para dirigir la Selección hay que tener acento colombiano o argentino?

Posiblemente. Les encanta a los dueños del país esos habladitos así medios raros, se derriten y les pagan en dólares, les encanta darle el dinero y que las divisas se vayan. Eso es Honduras, que desgracia.

¿Pero Rafael Villeda está en esa Comisión de Selecciones?

Bueno y ¿cuántos más hay ahí?, ¿y lo que están atrás? ¿Mencióname otros si tenés valor a todos? Todos ellos son responsables.

¿En qué fundamenta lo de Castellón?

Fue campeón en un equipo denominado pequeño, es una persona preparada. Lógicamente que no es fácil agarrar esos equipos y llevarlos a la cima. "Un olanchano me dijo "Me gustaría verte en el Juticalpa" y dije yo: "Se te olvidó que estuve en el Vida, Platense, Upnfm". Cuando las cosas te las dicen yo escucho.

¿Usted le presta atención a los comentarios de la gente?

A todos nos influye y a mí me meten presión y me insultan. Me entra presión y si me ofenden, pues ofendido.

¿Este es el último torneo que dirigirás?

Es lo más probable, no sé si llegamos hasta el final.

¿Y si es campeón?

Muy difícil, esto me agota y yo me canso rápido.

¿Pero podría participar en una Comisión evaluadora de técnico?

Ahí sí, tal vez, ya que aquí hablando se gana más que haciendo. Porque yo he hecho mucho, ojo y no digo mis títulos, no los publico y tengo muchos por cierto.