Alexis Mendoza: "No he tenido comunicación con ningún miembro de Fenafuth"

Alexis Mendoza es uno de los nombres que más fuerte suena para convertirse en el nuevo seleccionador nacional de Honduras, pero él mismo ha confirmado que por ahora no hay algo concreto al respecto.

Mendoza, quien trabajo junto a Reinaldo Rueda en el proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, siendo su asistente, habló en EXCLUSIVA con el periodista hondureño Diego Paz, quien labora en México, sobre su posible vinculación con la Bicolor hondureña.

Alexis ha sido muy claro al decir que: "Lo que sé es por ustedes, los periodistas, tengo amigos periodistas en Honduras".

LOS DT'S QUE HAN SONADO COMO SELECCIONADORES DE HONDURAS

El estratega ha tenido experiencia como asistente en los banquillos de Colombia, Honduras y Ecuador. Ha sido titular en los clubes Alianza Petrolera, Independiente del Valle y recientemente se desvinculó del Atlético Júnior.

"Me informan que mi nombre está junto al de otros candidatos, pero no he tenido ninguna comunicación con ningún miembro de la Federación de Honduras", afirmó Mendoza.

Y agregó: "Tengo las mismas posibilidades que tienen los entrenadores en carpeta, pero no hay nada concreto conmigo".

Este mismo lunes la Fenafuth le ha confirmado a DIEZ, que por ahora no hay nada definido con respecto al nuevo seleccionador nacional.